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Коррупция в военных кругах: масштаб зашкаливает!

По инф. rosbalt.ru   
18 Июня 2020 г.
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Число коррупционных преступлений в военных структурах РФ в 2019 году увеличилось более чем на 11%, а ущерб по ним превысил 10,5 млрд рублей. Об этом говорится в докладе генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Ущерб от коррупции в военных структурах РФ в 2019 году превысил 10 млрд рублей

В документе отмечается, что в прошлом году было зарегистрировано 10,2 тыс. преступлений в Вооруженных силах, пограничных органах ФСБ, войсках нацгвардии и воинских формированиях МЧС России. Преступлений коррупционной было совершено 2 тыс. 386 (рост на 11,3%), их доля в общей структуре преступности составила 23%, а причиненный государству материальный ущерб — 10,6 миллиарда рублей (рост 45,3%).

На 17,6% возросло число присвоений и растрат, на 26,1% — должностных подлогов, на 14% — превышений должностных полномочий из корыстных побуждений, на 22,3% — получений взятки, на 42,4% — мелкого взяточничества. На прежнем уровне остались мошенничества и корыстные злоупотребления.

К слову, в Генпрокуратуре также назвали самые коррупционные регионы страны. В десятку таких территорий вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

По оценкам надзорного ведомства, уровень коррупционной преступности в этиx регионаx варьируется от 29,68 до 26,31 правонарушений на 100 тысяч населения. Об этом в своем докладе сообщает генеральный прокурор Игорь Краснов.

Среди регионов с наименьшим уровнем коррупции — Ингушетия, Хакасия, Алтайский край, Вологодская, Московская, Мурманская и Пензенская области, а также Санкт-Петербург, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ. Коэффициент варьируется от 6,41 до 9,94 на 100 тысяч населения.

Как следует из доклада, выявляемая в России коррупция растет второй год подряд, «откаты» в сфере закупок увеличились почти вдвое, взятки — на 11%. Генеральный прокурор отметил также, что за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей.

...Мы постоянно вынуждены писать о расцвете коррупции в России. Историй о взятках - множество, и данные Генпрокуратуры это подтверждают. Напомним некоторые заголовки на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

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