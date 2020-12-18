Экономист о попытках регулировать цены на продукты: это может привести к дефициту

Попытки правительства административно регулировать цены могут закончиться дефицитом. Такое мнение высказал экономист Андрей Нечаев, комментируя меры правительства РФ по стабилизации цен на продукты питания.

«Черномырдин наступил на эти грабли в далеком декабре 92-го», — написал Нечаев в Twitter, добавив, что никто ни производить, ни продавать в убыток не будет, а инструментов «заставим» больше нет.

«Рыночная экономика по принуждению не работает», — резюмировал эксперт.

9 декабря президент России Владимир Путин обратил внимание, что цены на сахар, муку, подсолнечное масло и хлеб значительно выросли. Он отметил, что рост доходов россиян при этом не увеличился и поручил правительству проработать механизмы, которые остановят рост цен. Более того, полагает глава государства, рост цен на продукты может быть связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

На следующий день премьер-министр Мишустин раскритиковал подчиненных за то, что «пустили на самотек» ситуацию с ценами на отдельные виды продуктов. Накануне премьер призвал сделать меры стабилизации цен на продукты питания системными. А уже сегодня Мишустин подписал ряд постановлений, которые нацелены на сдерживание роста цен на социально значимые продукты и стабилизацию ситуации на продовольственном рынке.

Однако, как выяснилось, соглашение о сдерживании цен между российскими торговыми сетями и поставщиками сахара и подсолнечного масла предусматривает введение фиксированных цен только на территории до Урала включительно.

По инф. rosbalt.ru

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