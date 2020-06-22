Должен отвечать по всей строгости закона: экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Актёр Михаил Ефремов прошел психиатрическую экспертизу после ДТП на Смоленской площади в Москве, которое унесло жизнь человека. В правоохранительных органах заявили журналистам, что Ефремов признан вменяемым и должен отвечать за свои действия по всей строгости закона.

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— Он действительно проходил психолого-психиатрическую экспертизу. Признан вменяемым, — сказал источник.

Отмечается, что необходимости в более глубоком стационарном обследовании Ефремова нет.

Кроме того, подтвердилось, что актер употреблял алкоголь и наркотики перед тем, как сесть за руль.

Тем временем адвокат обвиняемого Эльман Пашаев заявил, что юридические представители Ефремова больше не будут предлагать компенсацию семье погибшего в ДТП Сергея Захарова и не будут предпринимать попыток связаться с его родственниками.

— Они могли бы получить достаточно большие денежные средства, но выбрали позицию, при которой мы будем за ними бегать, это манипуляция, — сказал юрист.

По инф. rosbalt.ru

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