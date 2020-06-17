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У Михаила Ефремова есть шанс получить 5-6 лет условно
По инф. rosbalt.ru   
17 Июня 2020 г.
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Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, устроенного нетрезвым актером Михаилом Ефремовым, Александр Добровинский прокомментировал срок, который может получить актер.

У Михаила Ефремова есть шансы получить 5-6 лет условно


По мнению Добровинского, у защиты Ефремова есть шансы свести дело к условному сроку. Он, например, знает, как можно было бы защитить виновника смертельного ДТП.

— Есть все шансы, что Михаил получит 5-6 лет условно в результате суда, — заявил Добровинский в эфире телеканала «Дождь».

При этом, отметил защитник, семья Захарова была шокирована такой перспективой.

Напомним, в эфире телешоу Андрея Малахова прозвучала информация, что родные погибшего считают приемлемым для наказания актера срок в 12 лет — по высшей планке, предусмотренной законом за такое преступление. А также не хотят брать никакой денежной компенсации от виновника смерти своего родственника.

По инф. rosbalt.ru

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