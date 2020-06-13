Никита Джигурда предположил, что наркотики Ефремову могли подсыпать

После смертельного ДТП, виновником которого стал актёр Михаил Ефремов, многие артисты прокомментировали случившееся. Одни считают Ефремова конченым алкоголиком и негодяем, а другие пытаются оправдать его – насколько это вообще возможно.

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Вот и Никита Джигурда выдвинул свою версию «происхождения» следов кокаина в крови Ефремова. По его мнению, наркотики артисту могли банально подсыпать в алкоголь. Тем более, что записи камер наблюдения из бара, где перед аварией отдыхал Ефремов, почему-то оказались стёрты.

— Меня самого траванули в 2014 году на одном из центральных каналов ТВ после того, как я написал и выложил в свои социальные сети цикл стихов «Оды тирану», — рассказал Джигурда.

Он также заявил, что поддерживает Михаила Ефремова и готов рассказать подробно о своём отношении к происходящему. Впрочем, это вполне может быть очередной попыткой попиариться на громкой истории. Вполне в духе Никиты Борисовича!

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