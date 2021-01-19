Директор «Ералаша» рассказал о шансах выживания киножурнала после смерти Грачевского

Директор «Ералаша» Аркадий Григорян успокоил поклонников юмористического киножурнала, опровергнув слухи о его возможном закрытии. По его словам, команда проекта как минимум сохранит дело Бориса Юрьевича в ближайшие два года.

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«Мы четко знаем, куда идти и что делать», — заявил Григорян. По данным издания, в прошлом году у «Ералаша» начались проблемы с финансированием. При том, что производство новых серий киножурнала «Ералаш» ежегодно требует около 50 миллионов рублей, 60% этих расходов покрывали дотации государства. Однако в минувшем году государство ничего не дало на эти цели.

Офисы, в котором работает команда проекта, занимают целый этаж киностудии имени «Горького». Некоторый доход приносит «Театр-школа Ералаш», стоимость двух занятий в которой составляет девять тысяч рублей. Ученикам школы преподают вокал, актерское мастерство, сценическую речь и другие предметы, по ее окончании дети могут сниматься в «Ералаше», а также в сериалах и передачах, например «Устами младенца».

По данным издания, в ООО «Ералаш» Борис Грачевский имел на 0,1 % акций меньше, чем Аркадий Григорян. Во второй организации «Продюсерский центр Ералаш», оба имели равные доли. За 2019 год продюсеры заработали 125 миллионов рублей, говорится в сообщении.

При этом Грачевский часто говорил, что у него нет человека, который мог бы его заменить, взяв на себя решение творческих вопросов. «Директора я воспитал хорошего, а заместителя художественного руководителя нет», — жаловался продюсер.

По инф. portal-kultura.ru

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