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Праздничный «Оливье» нынче вылетит в копеечку
По инф. rosbalt.ru   
04 Декабря 2020 г.
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Приготовление салата «Оливье» станет дороже для россиян в уходящем году из-за повышения цен на продукты. Об этом предупредила доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Мария Долгова.

Праздничный оливье в этом году обойдётся куда дороже

Так, по ее словам, некоторые продукты, которые используются при приготовлении салата по традиционному рецепту, заметно подорожали по сравнению с прошлым годом.

Например, цены на морковь и картофель выросли на 23% и 19% соответственно. Рост стоимости зафиксировали у вареной колбасы (2,9%) и репчатого лука (2,2%).

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Тем временем аналитики, чье мнение выяснило РИА «Новости», ожидают инфляцию в России по итогам нынешнего года на уровне 4,4% в рамках консенсус-прогноза.

«По итогам декабря цены вырастут на 0,4%, при этом годовая инфляция составит 4,4%. Это выше целевого уровня Банка России, однако отклонение было краткосрочным и вызвано ослаблением рубля весной и осенью. В целом в следующем году инфляция будет замедляться», — полагает главный экономист Сбербанка Антон Струченевский.

Со своей стороны, главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров поясняет, что основными причинами роста инфляции в последние недели являются не достигший прошлогодних уровней урожай плодоовощных культур, что привело к ускоренному росту цен в этой категории, а также эффект от летней девальвации рубля, который будет оказывать давление на цены продовольственных и непродовольственных товаров еще месяц-два.

В результате, считает эксперт, инфляционное давление сохранится повышенным до февраля-марта, когда годовая инфляция может достичь 4,5%.

  • За минувший год потребительские цены выросли на 3% (декабрь к декабрю-2018). Таким образом, 3%-ная инфляция в 2019 году стала вторым самым низким значением этого индикатора за всю историю современной России. Абсолютный минимум был зафиксирован по итогам 2017 года — 2,5%, а в 2018 году цены повысились на 4,3%.

  • Минэкономразвития, согласно обновленному макропрогнозу, ожидает годовую инфляцию в России к концу нынешнего года на уровне 3,5%. Со своей стороны, Центробанк РФ предполагает, что инфляция по итогам года 3,7—4,2% в 2020 году, 3,5—4% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.

По инф. rosbalt.ru

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