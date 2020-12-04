Праздничный «Оливье» нынче вылетит в копеечку

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Приготовление салата «Оливье» станет дороже для россиян в уходящем году из-за повышения цен на продукты. Об этом предупредила доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Мария Долгова.
Так, по ее словам, некоторые продукты, которые используются при приготовлении салата по традиционному рецепту, заметно подорожали по сравнению с прошлым годом.
Например, цены на морковь и картофель выросли на 23% и 19% соответственно. Рост стоимости зафиксировали у вареной колбасы (2,9%) и репчатого лука (2,2%).
Тем временем аналитики, чье мнение выяснило РИА «Новости», ожидают инфляцию в России по итогам нынешнего года на уровне 4,4% в рамках консенсус-прогноза.
«По итогам декабря цены вырастут на 0,4%, при этом годовая инфляция составит 4,4%. Это выше целевого уровня Банка России, однако отклонение было краткосрочным и вызвано ослаблением рубля весной и осенью. В целом в следующем году инфляция будет замедляться», — полагает главный экономист Сбербанка Антон Струченевский.
Со своей стороны, главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров поясняет, что основными причинами роста инфляции в последние недели являются не достигший прошлогодних уровней урожай плодоовощных культур, что привело к ускоренному росту цен в этой категории, а также эффект от летней девальвации рубля, который будет оказывать давление на цены продовольственных и непродовольственных товаров еще месяц-два.
В результате, считает эксперт, инфляционное давление сохранится повышенным до февраля-марта, когда годовая инфляция может достичь 4,5%.
За минувший год потребительские цены выросли на 3% (декабрь к декабрю-2018). Таким образом, 3%-ная инфляция в 2019 году стала вторым самым низким значением этого индикатора за всю историю современной России. Абсолютный минимум был зафиксирован по итогам 2017 года — 2,5%, а в 2018 году цены повысились на 4,3%.
Минэкономразвития, согласно обновленному макропрогнозу, ожидает годовую инфляцию в России к концу нынешнего года на уровне 3,5%. Со своей стороны, Центробанк РФ предполагает, что инфляция по итогам года 3,7—4,2% в 2020 году, 3,5—4% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.
Приготовление салата «Оливье» станет дороже для россиян в уходящем году из-за повышения цен на продукты. Об этом предупредила доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Мария Долгова.
Деятельность Анатолия Чубайса на посту главы «Роснано» следует расследовать. Такое мнение высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, за время своей работы во главе корпорации, с 2011 года, Чубайс бездействовал.
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