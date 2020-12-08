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Чувашия и Костромская область объявили 31 декабря выходным днем
По инф. polit.ru   
08 Декабря 2020 г.
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Губернатор Чувашии Олег Николаев объявил, что 31 декабря в регионе будет выходным. Такое же решение принято в Костромской области, пишет ТАСС со ссылкой на главу региона Сергея Ситникова.

Чувашия и Костромская область объявили 31 декабря выходным днем

«Я провел в социальных сетях соответствующий опрос. Только за сутки откликнулись более 40 тыс. человек, и больше 90% высказались за то, чтобы 31 декабря был выходным днем. Затем этот вопрос мы обсудили в правительстве Чувашской Республики и приняли решение сделать его в Чувашской Республике выходным днем», — рассказал Олег Николаев.

В Костромской области тоже спросили мнения жителей, и 80% поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем. Рабочий день перенесен на 26 декабря.

Объявлен ли последний день года дополнительным выходным в Чувашии или его придется отрабатывать, Николаев не уточнил.

Первой среди российских регионов сделала 31 декабря выходным днем Белгородская область. Вместе последнего дня года рабочим будет 26 декабря.

  • Идея сделать 31 декабря выходным по всей стране обсуждалась неоднократно. По данным ВЦИОМ, ее поддерживает почти половина (48%) россиян. В 2019 году 31 декабря сделали выходным для жителей Ставрополья, Томской и Псковской областей.

Депутаты от ЛДПР предложили распространить такую практику на всю страну. Они утверждали, что большинство россиян из-за предновогодних хлопот все равно не работают в полную силу. Правительственная комиссия в феврале 2020 года отклонила это предложение. Но при утверждении графика выходных на следующий год Минтруд все же сделал 31 декабря 2021 нерабочим днем.

За региональными властями и руководителями отдельных предприятий оставили право самостоятельно решать, будет последний день 2020 года рабочим или выходным.

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