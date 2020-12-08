Чувашия и Костромская область объявили 31 декабря выходным днем

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Губернатор Чувашии Олег Николаев объявил, что 31 декабря в регионе будет выходным. Такое же решение принято в Костромской области, пишет ТАСС со ссылкой на главу региона Сергея Ситникова.
«Я провел в социальных сетях соответствующий опрос. Только за сутки откликнулись более 40 тыс. человек, и больше 90% высказались за то, чтобы 31 декабря был выходным днем. Затем этот вопрос мы обсудили в правительстве Чувашской Республики и приняли решение сделать его в Чувашской Республике выходным днем», — рассказал Олег Николаев.
В Костромской области тоже спросили мнения жителей, и 80% поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем. Рабочий день перенесен на 26 декабря.
Объявлен ли последний день года дополнительным выходным в Чувашии или его придется отрабатывать, Николаев не уточнил.
Первой среди российских регионов сделала 31 декабря выходным днем Белгородская область. Вместе последнего дня года рабочим будет 26 декабря.
Идея сделать 31 декабря выходным по всей стране обсуждалась неоднократно. По данным ВЦИОМ, ее поддерживает почти половина (48%) россиян. В 2019 году 31 декабря сделали выходным для жителей Ставрополья, Томской и Псковской областей.
Депутаты от ЛДПР предложили распространить такую практику на всю страну. Они утверждали, что большинство россиян из-за предновогодних хлопот все равно не работают в полную силу. Правительственная комиссия в феврале 2020 года отклонила это предложение. Но при утверждении графика выходных на следующий год Минтруд все же сделал 31 декабря 2021 нерабочим днем.
За региональными властями и руководителями отдельных предприятий оставили право самостоятельно решать, будет последний день 2020 года рабочим или выходным.
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