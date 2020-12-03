Белгородская область первой из регионов ввела выходной 31 декабря

Власти Белгородской области первыми из российских регионов сделали 31 декабря выходным днем уже в этом году. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Вячеслав Гладков.

Правда, жителям региона не добавили еще один нерабочий день к уже имеющимся, а просто перенесли выходной с субботы, 26 декабря — этот день будет рабочим, говорится в распоряжении.

Идея сделать 31 декабря выходным по всей стране обсуждалась неоднократно. По данным ВЦИОМ, ее поддерживает почти половина (48%) россиян. В 2019 году 31 декабря сделали выходным для жителей Ставрополья, Томской и Псковской областей.

Депутаты от ЛДПР предложили распространить такую практику на всю страну. Они утверждали, что большинство россиян из-за предновогодних хлопот все равно не работают в полную силу. Правительственная комиссия в феврале 2020 года отклонила это предложение. Однако при утверждении графика выходных на следующий год Минтруд все же сделал 31 декабря 2021 нерабочим днем.

За региональными властями и руководителями отдельных предприятий оставили право самостоятельно решать, будет последний день 2020 года рабочим или выходным.

Вячеслав Гладков возглавил Белгородскую область чуть больше двух недель назад — 18 ноября. До этого регион жил без губернатора два месяца, после того как в сентябре в отставку ушел «последний ельцинский губернатор» Евгений Савченко.

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Polit.ru

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