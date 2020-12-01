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Чем помочь внукам на дистанционке? Мотивацией!

По инф. rosbalt.ru   
01 Декабря 2020 г.
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Педагог-психолог городского психолого-педагогического центра Ирина Вшивкова советует для мотивации детей и внуков к учебе переключать их на другие виды деятельности.

Психолог рассказала, как повысить мотивацию ребенка к учебе на дистанционке

По ее словам, дистанционка не может снизить или повысить мотивацию ребенка к учебе. Специалист пояснила, что это, скорее, вопрос разнообразия его ежедневных занятий.

«Обучение с применением дистанционных технологий в сегодняшней ситуации — вынужденная мера», — сказала психолог, отметив, что «гаджеты прочно вошли в нашу жизнь и в жизнь наших детей».

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Для мотивации к учебе педагог рекомендует «переключаться на другие активности».

«Мотивация может пропасть не столько от формата учебы (дистанционная или обычная), сколько от отсутствия разнообразия в каждодневных делах», — пояснила она, добавив, что в вопросе организации досуга на удаленке можно отдать инициативу детям.

По инф. rosbalt.ru

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