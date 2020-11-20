При всех минусах «дистанционки» из нее можно и некоторую пользу извлечь

Родители, увидев, что реально происходит в современной школе, пришли от этого в ужас, и проблема не в дистанте, считает педагог Александр Адамский.

Родители столкнулись не с дистантом, а с реальной школой — в том виде, в котором она существует сегодня. Все их претензии к дистанционному образованию скорее касаются системы в целом. Существует ли альтернатива школьной удаленке в условиях пандемии, как использовать это время с максимальной пользой, рассуждает кандидат педагогических наук, доцент Московского городского педагогического университета, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика», главный редактор интернет-издания «Вести образования» Александр Адамский.

— Дистант не нравится никому: ни учителям, ни родителям, ни самим школьникам. Можно ли от него отказаться?

— Для меня сложившаяся ситуация — аналог войны. Меры, которые нам стоит предпринимать, и наша реакция на эти меры, должны быть соответствующими. Мы получаем большой поток информации о тяжелой ситуации с учителями. Очень многие заболевают, не редкими стали смертельные случаи педагогов от коронавирусной инфекции. Учителя, особенно начальных классов, говорят, что идут в школу как в красную зону. Есть информация о том, что дети как бессимптомные переносчики становятся серьезным фактором распространения коронавируса. Это косвенно подтверждается тем, что в регионах, где вводится карантин в школах, снижается заболеваемость взрослых. На этом фоне митинги против дистанта у меня вызывают тревогу. Я отношусь к нему как к вынужденной мере, к которой мы все не готовы, но альтернативы которой сейчас не существует.

— То есть, дистант — способ защитить не только детей, но и учителей, многие из которых в возрасте 65 плюс?

— Учителя сейчас наиболее видны как жертвы коронавируса там, где дистант не ввели. Тот факт, что так много учителей заболевают коронавирусом, говорит о том, что дети их инфицировали. Они хоть и не болеют сами, но переносят COVID-19, являются источником инфекции.

Другой вопрос, что мы все были не готовы к переходу на дистанционное образование. Только сейчас начинает стабилизироваться нормативная база. Но главное — методики. В онлайн были перенесены оффлайновые способы обучения. И протесты против дистанта, на мой взгляд, это скорее протесты против ситуации в традиционной школе, которая до пандемии была невидимой. Родители столкнулись не с дистантом, а с реальной школой в том виде, в котором она существует сегодня. Им показали, что происходит сегодня в школе, и многие пришли от этого в ужас.

Почему взвыли родители? Во-многом из-за гигантского объема домашнего задания, который лег на их плечи.

Александр Адамский

— Но ведь и раньше детям много задавали на дом.

— Да, раньше тоже были домашние задания, но функции контроля лежали на учителе. В такой ситуации, когда контроль со стороны учителя ослабел, эту функцию автоматически подхватили родители. Многие оказались недовольны таким образованием. Но ирония заключается в том, что даже если они добьются отмены дистанта, проблема традиционной школы никуда не уйдет.

Я соглашаюсь, что перенос говорящей головы в Интернет — это не цифровое обучение. И онлайн это работает еще хуже, чем в традиционном оффлайн формате. Но я не вижу альтернативы.

— Можно ли при всех минусах дистанта извлечь из него хоть какую-то пользу? Что может дать удаленка такого, чего не может школа в традиционном формате?

— Действительно, сложившаяся ситуация позволяет ребенку научиться тому, что в офлайн обучении невозможно. Во-первых, это умение управлять своим временем. Столкнувшись с удаленкой, многие взрослые, поняли, что не умеют этого делать. Это выбило нас из колеи и для многих обернулось серьезным стрессом. Фабрично-заводской способ управления временем освободил человека от такого планирования. В результате, ситуации временной неопределенности его угнетают, в том числе, физически. Дистант должен тем и отличатся от школы, чтобы человек мог планировать свое время, сам строить свой день. Например, с биологией у меня все в порядке, я не буду тратить на нее время. А вот математику нужно подтянуть, посидеть подольше, порешать задачи, еще раз прочесть теорию. На это времени нужно больше.

Во-вторых, развитие самооценки. В школе ребенок полностью делегирует функцию оценивания учителю. Но если я длительное время нахожусь в ситуации, когда меня кто-то оценивает, я разучаюсь делать это сам. Человек, который не может оценить себя сам, подвержен влиянию чужого мнения и становится легкой добычей разного рода манипуляторов. Дистанционный формат же в большей степени позволяет ученику самому оценивать, насколько он способен ответить на тот или иной вопрос.

В-третьих, навыки работы в информационном пространстве, клавиатурная грамотность, умение работать с популярными инструментами. Все эти вещи поспособствуют самореализации ребенка в будущем.

«Дистанционка» при развитии современных технологий в какой-то степени, наверное, должна присутствовать в образовательном процессе. А сейчас, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, это будет, видимо, пока еще нередко практиковаться. Но во вторую волну коронавируса эта часть процесса образования стала более-менее отлаженной. И, оказывается, несет в себе некоторые плюсы. Так что остается пока извлекать все полезности, но надеяться, что все происходящее – все-таки временно, а не навсегда.

По инф. rosbalt.ru

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