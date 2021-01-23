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Брянского чиновника обвинили в получении взяток песком
|По инф. Российской газеты
|23 Января 2021 г.
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Начальнику отдела технадзора из управления автомобильных дорог Брянской области предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму более 770 тысяч рублей, сообщили в управлении СКР по региону.
По версии следствия, с июля по октябрь 2020 года чиновник получал от руководства коммерческих предприятий мзду песком, щебнем и асфальтобетонной смесью за покровительство при исполнении госконтрактов.
— Стройматериалы передавались знакомому чиновника. Преступление выявили сотрудники УМВД по Брянской области, — рассказали в СКР.
Начальнику отдела предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взяток в крупном размере).
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