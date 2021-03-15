«Батька» Лукашенко — тоже любитель роскоши?

Вслед за расследованием о «дворце» Владимира Путина оппозиционные журналисты в Беларуссии выпустили фильм о богатствах «батьки». Его посмотрели уже 3 миллиона человек. Сам Лукашенко сказал, что ничего нового о себе из фильма не узнал.

Скандальное расследование «NEXTA» на YouTube о богатстве Александра Лукашенко перешагнуло отметку в 3 миллиона просмотров. Вдохновившись расследованием Алексея Навального про «Дворец Путина», оппозиционный белорусским властям телеграм-канал «NEXTA» выпустил полуторачасовой фильм-расследование «Лукашенко. Золотое дно» об имуществе Батьки. Ролик набирает популярность в YouTube и уже превзошел отметку в 3 миллиона просмотров.

«Самое масштабное расследование о тайниках Александра Лукашенко – «самого чистого» президента в мире. Дорогая недвижимость, собственный авто- и авиапарк, часы и даже золотые ручки, а в декларации – «голодранец». Инсайды, схемы, планы, документы, свидетельства очевидцев и голые факты о роскошной жизни диктатора. Команда «NEXTA» собрала воедино все – как известные, так и не опубликованные ранее материалы о семье Лукашенко, его кошельках и хитро сделанных способах взаимовыгодного сотрудничества с прикорытными олигархами», – говорится в релизе к видеоролику.

Однако в оппозиции считают, что дорогие подарки президенту, например, автомобили премиум-класса и оказание помощи в строительстве резиденций тоже являются признаками коррупции.

Всего в фильме «Золотое дно» упомянуты 18 объектов недвижимости, которыми, как утверждают авторы, пользуется Лукашенко: государственная резиденция Дворец Независимости, база отдыха «Крупенино», хутор «Вискули» в Брестской области и др. Анонимный источник рассказал «NЕХТА», что ежемесячно на содержание резиденций Лукашенко могут тратиться «десятки миллионов долларов». Кроме резиденций, у Лукашенко «нашли» коллекцию дорогих автомобилей общей стоимостью около четырех миллионов евро, в том числе две Audi по 100 тысяч евро каждая, один Maybach за 1,5 миллиона евро, Rolls-Royce за 170 тысяч евро, Mercedes за 160 тысяч евро и Tesla за 100 тысяч евро. Еще белорусская оппозиция утверждает, что у Лукашенко есть коллекция ретро автомобилей.

По мнению российских и белорусских экспертов, этот фильм-расследование может привести к возобновлению протестов в Белоруссии, которые во второй половине 2020 года достигали невиданных масштабов, а затем утихли. Власти Минска, судя по всему, уже готовятся к «весенней волне» народного недовольства и заранее предупреждают об угрозе провокаций.

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Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с журналистами признался, что не смотрел фильм, а лишь читал пересказ: «Я постараюсь. Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ». При этом Лукашенко отметил, что во всех представленных обвинениях он не увидел ничего нового, а картина напоминает фильм Алексея Навального о «дворце Путина». Отметим, что авторы и сами открыто признавались, что именно российский оппозиционер вдохновил их снять расследование.

Лукашенко добавил, что никогда бы не украл ничего «у людей»: «Самое страшное для меня — опозориться перед вами». Он уточнил, что его слова никогда не расходятся с действиями, а расследователи напрасно решили искать именно коррупцию: «Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине».

Лукашенко также посетовал, что в фильме активисты «полезли [к нему] в штаны» и начали рассказывать про «дворцы». Он полагает, это «неприлично» с их стороны, а причастность к его деятельности отдельных людей, которых называет Nexta, он отрицает, при этом не уточняя, про кого конкретно идет речь.

Как относиться к этому расследованию журналистов? Конечно же, на холодную голову. Надо понимать, что у Александра Григорьевича много недоброжелателей, его политику одобряют далеко не все, недаром он получил прозвище "диктатор". Но при этом благодаря "режиму Лукашенко" в стране все более-менее стабильно. Вот только многим она уже осточертела и люди хотели бы перемен к лучшему. А что касается богатств, то, наверняка, они есть, вот только в таком ли уж объеме, как идет речь в фильме?..

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По инф. sobesednik.ru

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