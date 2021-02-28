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В Белоруссии заморозили цены на десятки продуктов, лекарств и товаров первой необходимости
По инф. polit.ru   
28 Февраля 2021 г.
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Власти Белоруссии заморозили цены на десятки продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Цены зафиксировали, в том числе, на рис, муку, гречку, хлеб, макароны, хозяйственное мыло, туалетную бумагу и спички. В списке лекарств — антибиотики, анальгин, аспирин, парацетамол, лекарства от кашля и другие препараты.

В Белоруссии заморозили цены на десятки продуктов, лекарств и товаров первой необходимости

Среди продуктов, на которые распространяется ограничение цен: рис, мука, гречка, овсяные хлопья, хлеб, макароны, мясо, несколько видов колбас, молоко и молочные продукты, овощи, сахар, соль, растворимый кофе, чай, детское питание, подгузники, хозяйственное мыло, туалетная бумага и спички.

Предприниматели, которые продают товары из списков правительства, должны зафиксировать на них цены с 24 по 28 февраля. А с 1 марта повышение не должно составлять более 0,2% в месяц к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца.

Профильным госорганам и местным властям поручено не допускать дефицита.

По итогам прошлого года в Белоруссии сформировался самый высокий уровень инфляции за последние четыре года - 7,4%. В январе цены продолжили рост, инфляция достигла 7,7% против 7,4% в декабре и 6,6% в ноябре. В 2021 году правительство и Нацбанк намерены обеспечить снижение инфляции до 5%.

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