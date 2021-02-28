В Белоруссии заморозили цены на десятки продуктов, лекарств и товаров первой необходимости

Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы,...
Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Власти Белоруссии заморозили цены на десятки продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Цены зафиксировали, в том числе, на рис, муку, гречку, хлеб, макароны, хозяйственное мыло, туалетную бумагу и спички. В списке лекарств — антибиотики, анальгин, аспирин, парацетамол, лекарства от кашля и другие препараты.
Среди продуктов, на которые распространяется ограничение цен: рис, мука, гречка, овсяные хлопья, хлеб, макароны, мясо, несколько видов колбас, молоко и молочные продукты, овощи, сахар, соль, растворимый кофе, чай, детское питание, подгузники, хозяйственное мыло, туалетная бумага и спички.
Предприниматели, которые продают товары из списков правительства, должны зафиксировать на них цены с 24 по 28 февраля. А с 1 марта повышение не должно составлять более 0,2% в месяц к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца.
Профильным госорганам и местным властям поручено не допускать дефицита.
По итогам прошлого года в Белоруссии сформировался самый высокий уровень инфляции за последние четыре года - 7,4%. В январе цены продолжили рост, инфляция достигла 7,7% против 7,4% в декабре и 6,6% в ноябре. В 2021 году правительство и Нацбанк намерены обеспечить снижение инфляции до 5%.
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Вы знаете такое искусство омоложения организма и совершенствования способностей человека, как нейгун? А вот Владимир Гаврилов может рассказать о нем многое. На YouTube-канале имени себя этот блогер знакомит зрителей с данной системой. Здесь можно увидеть, как написал в своей визитке Владимир: видео нестандартных упражнений, которые он вывел для себя сам; видео стандартных упражнений с эспандерами по методике Бубновского; видео с даосскими железными вениками, которыми блогер пробивается каждый день; видео о креплениях эспандеров в квартире. Вам интересно стало, уважаемые читатели, все это посмотреть? Тогда продолжим.
Власти Белоруссии заморозили цены на десятки продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Цены зафиксировали, в том числе, на рис, муку, гречку, хлеб, макароны, хозяйственное мыло, туалетную бумагу и спички. В списке лекарств — антибиотики, анальгин, аспирин, парацетамол, лекарства от кашля и другие препараты.
Длительное ожидание ежегодного послания Владимира Путина порождает самые невероятные слухи. Кроме того, эта задержка сама по себе позволяет делать весьма пессимистические предположения насчет ближайшего будущего. Впрочем, и без того очевидно, что вектор движения отдельно взятой страны уже задан, поэтому в рамках существующей политической системы решительно невозможно остановить ее постепенное сползание в бездну истории. Иначе говоря, все происходящее сейчас вполне допустимо представить в виде удручающей триады: «девальвация, деградация, дезинтеграция».
В 80-е годы Юрий Антонов был чуть ли не самым известным советским музыкантом. Его песни до сих пор слушают с трепетом и любовью, хотя сам композитор давненько отошёл от активной музыкальной деятельности.
Бывший протодиакон Андрей Кураев прокомментировал высказывания телеведущего Владимира Познера, который раскритиковал православие. Журналист и телеведущий заявил, что принятие православия на Руси стало «одной из величайших трагедий». Познер также указал, что страны, в которых главенствующей религией стали другие ответвления христианства, живут лучше.
Испанская полиция опубликовала фотографии и видеозаписи, на которых видно, как нелегальные мигранты пытаются попасть в Европу из Северной Африки, прячась в контейнерах с разбитыми бутылками и в запечатанных мешках с токсичным пеплом.
В одном из интервью Джордж Клуни рассказал о том, как из-за пандемии лишился работы на полгода и попробовал себя в роли домохозяина. Во время своеобразного «отпуска» с близкими актёр понял, что… боится собственную супругу.
Президент Владимир Путин подписал закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд. В частности, он запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не уберегся!
В последние несколько лет мегазвезда российской эстрады Алла Пугачёва довольно редко появляется на светских мероприятиях, а с наступлением пандемии и вовсе без крайней необходимости не покидает пределы своего имения в деревне Грязь.
Борис Джонсон воззвал «Эй, кто-нибудь!», дабы пристрелить его собаку по имени Дилин после того, как проживающий в загородной резиденции Чекерс хулиганистый пес сжевал бесценную книгу Джека Рассела и прогрыз мебель.
В недавнем выпуске программы «Судьба человека» певица Алёна Апина откровенно рассказала о том, чего стоило ей счастье быть мамой. Многие поклонники даже не знали, через что пришлось пройти артистке ради материнства.
Журнал GQ взял большое интервью у предполагаемой дочери президента РФ «Луизы Роговой» (это имя девушка использует в инстаграме). Интервьюер ни разу не спросил ее напрямую о родстве с Путиным. (сразу оговоримся, что эта информация - что у Владимира Путина есть третья дочь - официально не подтверждена. - прим. МГ.)
Во многих ведущих мировых СМИ появилась серия видеороликов, в которых дочь эмира Дубая, принцесса Латифа, обвиняет отца в том, что он удерживает ее в заточении. Эта история грозит обернуться серьезным международным скандалом на уровне Организации Объединенных Наций и первых лиц нескольких государств. Рассказываем, чем знаменита эта принцесса, почему ее история похожа на шпионский боевик и кто заставляет ООН заниматься судьбой дочери одного из богатейших людей мира.
На должность премьер-министра с улицы не попадают. И сразу было понятно, что возглавивший правительство Михаил Мишустин человек не простой и не бедный, тем более и информация соответствующая была – о том, что у семьи нового премьера накопилось собственности на 3 млрд рублей. Но что и откуда, как водится, было красиво народу объяснено. И вот новая неудобная новость: члены семьи премьер-министра России оказались замешаны в махинациях с государственным имуществом в особо крупных размерах. Действительно? И какие, интересно, объяснения можно ждать «по теме» на этот раз?
По-весеннему теплая погода установится в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях в начале марта. О превышении климатической нормы на 8-10 градусов рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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