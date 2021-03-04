Автоновости: прощай, Lada Niva и бесплатные парковки 8 марта

«Автоваз» прекращает производство внедорожника Lada Niva (ранее Chevrolet Niva), а власти Москвы 8 марта делают бесплатные парковки - представляем подборку автоновостей.

Серийное производство Lada Niva Travel стартовало в декабре 2020 года. До сих пор с конвейера «Лада Запад Тольятти» параллельно сходили как Lada Niva (ранее Chevrolet Niva), так и дорестайлинговая версия модели.

Теперь завод полностью перешёл на выпуск Lada Niva Travel. Сборка старого внедорожника прекращена. Данную информацию сайту «Лада.онлайн» уже подтвердили в АвтоВАЗе.

Пока Lada Niva ещё можно приобрести в дилерской сети российской марки. По состоянию на 3 марта на товарных складах осталось 193 экземпляра. Стандартная Lada Niva предлагается от 738 000 рублей, вариант Off-road стоит от 824 000 рублей.

Продажи Lada Niva Travel начались 9 февраля текущего года. Стоимость модели в обычной версии составляет от 747 900 рублей, модификация с пакетом Off-road доступна от 844 900 рублей. В пакет входит защитный обвес из неокрашенного пластика, «грязевая» резина, шноркель, чёрная отделка салона.

Внедорожник получил оригинальное оформление передней и задней частей кузова. По интерьеру без изменений. Автомобиль по-прежнему оснащается «атмосферником» объёмом 1,7 литра (80 л. с.), 5-ступенчатой «механикой», постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Напомним, недавно АвтоВАЗ также полностью перешёл на выпуск рестайлингового семейства Lada Largus.

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Валерий Карташов

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Парковку в столице 8 марта сделают бесплатной. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта.

Оставить свою машину в Международный женский день можно будет на любой улице, включенной в зону платного парковочного пространства. Даже там, где в обычное время действует тариф 380 рублей в час. Стоянки со шлагбаумом останутся платными.

В субботу, 6 марта, на улицах города сохранятся обычные правила парковки. А 7 марта они вернутся в воскресное русло, то есть стоянка будет бесплатной за исключением мест, где установлен повышенный тариф.

Сергей Жуков

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