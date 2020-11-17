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АвтоВАЗ зарегистрировал новые имена для будущих Lada

По инф. Российской газеты   
17 Ноября 2020 г.
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АвтоВАЗ зарегистрировал в Роспатенте еще одну порцию новых торговых марок для будущих моделей Lada — это слова Aura, Alta, Iskra, Mira, Avira, Sfera.

АвтоВАЗ зарегистрировал новые имена для будущих Lada

Охранные документы выданы на имена как в одиночном формате, так и в сочетании со словом Lada, они зарегистрированы по классу автомобилей, следует из базы данных fips.ru.

Едва ли все эти наименования планируются для конкретных моделей, скорее всего АвтоВАЗ «застолбил» их впрок. Свидетельства на регистрацию торговых марок действуют 10 лет, то есть в данном случае до 2030 года.

Заметим, что слово Alta стало одним из победивших вариантов в открытом конкурсе на названия для новых моделей, который АвтоВАЗ проводил в августе 2020-го среди подписчиков своих официальных страниц в соцсетях. Два других варианта-победителя — это Onega и Slava, но их АвтоВАЗ зарегистрировал чуть ранее.

Отметим, за автогигантом числятся еще несколько десятков «спящих» торговых марок, которые он регистрировал в период с 2011 по 2019 годы.

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