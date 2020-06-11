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Анализ на коронавирус стал обязательным при плановой госпитализации
По инф. polit.ru   
11 Июня 2020 г.
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Прохождение теста на коронавирусную инфекцию при плановой госпитализации стало обязательным. Таковы веяния времени... медиков можно понять.

Анализ на коронавирус стал обязательным при плановой госпитализации за счет ОМС

В Фонде обязательного медицинского страхования отметили, что согласно новому приказу Минздрава № 513 о порядке плановой госпитализации, анализы на COVID-19 необходимо сдавать не ранее чем за семь дней до поступления в стационар. При этом все обследования будут проводиться за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Случаи, когда пациентов просят сдать тест на коронавирус за свой счет, являются неправомерными.

При нарушении прав ФОМС рекомендует обращаться в страховую медицинскую организацию, которая выдала полис ОМС. «Страховой представитель свяжется с медицинской организацией или с соответствующим органом управления здравоохранением для решения вашей проблемы», — пояснили в фонде.

Ранее в ФОМС заявляли, что требование показать результаты теста на коронавирус при госпитализации пациентов с хроническими заболеваниями, необоснованно.

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