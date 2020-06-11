Анализ на коронавирус стал обязательным при плановой госпитализации

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Заведующая реанимационным отделением в Шаховской центральной районной больнице Московской области Валентина Нечипуренко решила уволиться после 34 лет медицинской карьеры. Медик боится дальше работать в больнице, где нет индивидуальных средств...
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
Прохождение теста на коронавирусную инфекцию при плановой госпитализации стало обязательным. Таковы веяния времени... медиков можно понять.
В Фонде обязательного медицинского страхования отметили, что согласно новому приказу Минздрава № 513 о порядке плановой госпитализации, анализы на COVID-19 необходимо сдавать не ранее чем за семь дней до поступления в стационар. При этом все обследования будут проводиться за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Случаи, когда пациентов просят сдать тест на коронавирус за свой счет, являются неправомерными.
При нарушении прав ФОМС рекомендует обращаться в страховую медицинскую организацию, которая выдала полис ОМС. «Страховой представитель свяжется с медицинской организацией или с соответствующим органом управления здравоохранением для решения вашей проблемы», — пояснили в фонде.
Ранее в ФОМС заявляли, что требование показать результаты теста на коронавирус при госпитализации пациентов с хроническими заболеваниями, необоснованно.
Более половины учителей, 57%, планируют продолжить работать с учениками летом, 27% — не планируют этого ни в один из летних месяцев, еще 16% — затруднились ответить. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса, в котором приняли участие 1,3 тысячи школьных педагогов.
Видеоблогер Валентина, которая живет в городе Клинцы Брянской области, радует своих зрителей самыми разными темами в роликах. О своем канале на платформе YouTube она отметила, что он у нее многоплановый.
Устроивший смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов 50 раз нарушал правила дорожного движения за 2019—2020 годы. Об этом рассказал замначальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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