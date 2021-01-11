Американцев шокировала пенсионерка-морж из Вологды

Американская общенациональная ежедневная газета USA Today опубликовала на странице в Instagram фотографию вологодской пенсионерки, которая собирается искупаться в проруби в центре города у Соборной горки.
Фотографию Дмитрия Ловецкого сопроводили подписью: люди купаются в реке Вологде, что в 400 километрах от Москвы. Температура воздуха в городе Вологде - 7,6 градуса по Фаренгейту, или приблизительно минут 14 по Цельсию.
Тысячи американцев отметили снимок. Многие написали, что это невероятно, а один человек считает, что в этом чувствуется "русский стиль".
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