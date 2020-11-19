Алтайские учителя пожаловались на урезание зарплат

В Алейске Алтайского края более 50 учителей рассказали о сокращении зарплат.

56 учителей обратились к депутату Госдумы Александру Терентьеву и пожаловались на снижение зарплаты. У некоторых педагогов она снизилась более, чем на 10 тыс. рублей, а базовая часть едва дотягивает до МРОТ.

Как пишут учителя, в Алтайском крае одна из самых низких базовых ставок — 7 тыс. рублей, а кроме того в начислении повышающих зарплату надбавок за категорию и стаж не учитывается нагрузка.

Кстати по теме: К 2021 году году планируется выработать нормативы оплаты труда учителей. Об этом заявил заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк. "Мы пытаемся сейчас определить базовый уровень, ниже которого зарплата педагога просто не может быть. Поэтому нужно четко определить, что такое стимулирующая выплата для учителя. Мы хотим до конца года эту систему выработать, вынести ее на обсуждение правительства. Я думаю, на следующий год уже появятся нормативы", - отметил замминистра.

Ранее базовый оклад компенсировался стимулирующими выплатами в районе 5 тыс. рублей, но с сентября выплаты сократили на 50%, а позднее и полностью. Также убрали доплату за консультации и федеральную выплату за классное руководство, жалуются учителя.

Александр Терентьев взял ситуацию на контроль.

Положение дел с зарплатами в образовании в России, действительно, удручающее. Педагоги буквально разве что не кричат о том, что нужно навести порядок в зарплатах, ведь жить на них невозможно, а власть как будто вообще не понимает, в чем дело и неустанно отчитывается перед Кремлем в том, что "все на местах хорошо".Только вот с реальным положением дел это совсем не стыкуется.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...