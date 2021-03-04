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Акция в поддержку Навального 23 января: вот и первый приговор нарисовался
По инф. rosbalt.ru   
04 Марта 2021 г.
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Суд в Костроме приговорил 26-летнего жителя города к принудительным работам сроком на 1,5 года по обвинению в применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении полицейского на акции в поддержку Алексея Навального 23 января.

Акция протеста в поддержку Навального 23 января: вот и первый приговор нарисовался

«Суд приговорил В. к наказанию в виде лишения свободы (которое в соответствии по ст. 53.1 УК РФ заменено на принудительные работы) сроком 1 год и 6 месяцев. Наказание подлежит отбыванию в специализированном исправительном центре с удержанием 10% из заработка в доход государства», — говорится в сообщении Свердловского районного суда.

  • Согласно обвинительному заключению, во время несанкционированной акции костромич (по данным «ОВД-Инфо», речь идет об Алексее Виноградове) «сорвал с сотрудника полиции — потерпевшего К. форменный головной убор, а также нанес целенаправленный удар ногой в область ягодицы, причинив последнему физическую боль и телесное повреждение, которое вреда здоровью не причинило».

Отмечается, что уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку Виноградов признал свою вину. Он также раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшему. С 27 января Виноградов находился под домашним арестом.

  • По данным «ОВД-Инфо», это первый известный в России приговор в связи с акциями 23 января, которые прошли в Москве и других городах в поддержку арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. В Костроме на акции задержали 17 человек.

На последние акции протеста люди выходили не только в поддержку Алексея Навального, но и чтобы быть услышанными властями. Живется в стране все тяжелее, и назревшие проблемы нужно решать. Митинги показали, что недовольных в стране немало, и граждане не боятся проявлять активность и заявлять о своих правах. Что покажет продолжение политического сезона, ведь сторонники Навального говорили о том, что в акциях сделана лишь передышка? Поживем-увидим, но подчеркнем, что такого количества политзаключенных, как сейчас,страна не видела давно. И это очень тревожный звоночек...

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