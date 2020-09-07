А в армии прививать от "короны" будут? Да, но... не всех

Прививку от новой коронавирусной инфекции в российской армии в первую очередь получат те, кто «непосредственно и много контактирует с личным составом».

Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он уточнил, что имеет в виду военных врачей и командиров всех уровней, сообщает Минобороны. После этого привиться смогут уже все желающие военные.

Глава Минобороны добавил, что вакцинировать военных будут на добровольной основе. Также он сказал, что сам уже сделал прививку от коронавируса.

Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса сделал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что после прививки чувствует себя хорошо.

А замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что прививаться от коронавируса не будет. Он объяснил, что прививка ему не нужна, потому что он уже переболел новой коронавирусной инфекцией и теперь имеет к ней иммунитет.

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По инф. rosbalt.ru

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