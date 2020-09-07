А в армии прививать от "короны" будут? Да, но... не всех

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
Прививку от новой коронавирусной инфекции в российской армии в первую очередь получат те, кто «непосредственно и много контактирует с личным составом».
Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он уточнил, что имеет в виду военных врачей и командиров всех уровней, сообщает Минобороны. После этого привиться смогут уже все желающие военные.
Глава Минобороны добавил, что вакцинировать военных будут на добровольной основе. Также он сказал, что сам уже сделал прививку от коронавируса.
Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса сделал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что после прививки чувствует себя хорошо.
А замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что прививаться от коронавируса не будет. Он объяснил, что прививка ему не нужна, потому что он уже переболел новой коронавирусной инфекцией и теперь имеет к ней иммунитет.
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Как известно, нет худа без добра... Случившиеся со всеми нами события этого года, а именно длительная вынужденная самоизоляция дома, заставили нас пересмотреть свое отношение к покупкам через интернет. Теперь пользоваться онлайн услугами и магазинами начали даже те, кто раньше вообще никогда этого не делал. И в этом есть свои плюсы. Скажем, вам необходимо купить новый диван, но перспектива бродить многие часы по мебельным центрам абсолютно не радует. Выход очевиден: посетить интернет-магазин мягкой мебели и выбрать нужный предмет мебели прямо из дома! А чтобы покупка служила долго и только радовала, при выборе стоит знать нескольких полезных фактов о диванах.
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