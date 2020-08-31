Дочь Путина после вакцинации от коронавируса чувствует себя хорошо

Испытания российской вакцины от коронавируса завершились успешно и вот-вот как россиянам уже начнут ставить прививки. Добровольцы рассказали, что особых побочных эффектов не ощутили. В частности, хорошо себя чувствует и уже привитая одна из дочерей Владимира Путина.

11 августа Путин, открывая совещание с членами правительства, сообщил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.

«Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет. Появляются антитела, как у моей дочери появились. И она безвредна. Слава богу, дочка чувствует себя хорошо», — отметил он.

Президент уточнил, что его дочь участвовала в испытании вакцины в качестве добровольца.

«Как доброволец, с учётом её профессии, она общается с большим количеством людей, конечно, ей для того, чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищённой», — сказал он.

По словам Путина, после первого этапа вакцинации у его дочери поднималась температура тела. После второго этапа, спустя 21 день, также наблюдался небольшой подъём температуры. Президент заверил, что она чувствует себя хорошо.

Ранее глава государства заявил, что в сентябре в России появится ещё одна вакцина от коронавирусной инфекции.

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По инф. Парламентской газеты

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