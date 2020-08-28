Российскую вакцину от коронавируса начали поставлять в больницы, на подходе — еще одна

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» уже поставляется в больницы страны, а в скором времени появится еще одна, над ней сейчас работает центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.
«У нас сегодня появилось достойное оружие — это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот, в том числе, на сайте мэра Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы. Что более широко - это почти 40 тыс. человек будут принимать участие», — отметил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По словам Мурашко, вакцина передана лечебным учреждениям в рамках третьей фазы исследования.
Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировал российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи. 11 августа об этом также объявил президент Путин. Разработка получила название «Спутник V». Вакцину решили регистрировать до финальной стадии испытаний и, по данным «Фармацевтического вестника», протестировали всего на 20 добровольцах. Третью, окончательную фазу испытаний решили провести после регистрации. Есть опасения, что поспешность в работе над вакциной может подвергнуть ненужному риску конечных потребителей, однако российские власти отвергают такую вероятность.
Жителям России начнут делать прививки уже в октябре.
В сентябре в России появится еще одна вакцина от коронавируса, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» президент РФ Владимир Путин. Над ней работает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.
«Я уверен, что и специалисты "Вектора" сделают замечательный препарат, который очень поможет людям», — заявил Путин.
Новая вакцина будет конкурировать с уже зарегистрированной разработкой центра Гамалеи. Однако у ее разработчиков будет больше времени на испытания, пишет rosbalt.ru.
Стоит отметить, что врачи не верят в то, что эта российская разработка эффективна. В ВОЗ призывали страну не спешить с регистрацией, пока вакцина не прошла все требуемые этапы испытаний. Другие страны пока не регистрировали свои вакцины от коронавируса, тут Россия оказалась «впереди планеты всей». Мы писали по этой теме:
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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» уже поставляется в больницы страны, а в скором времени появится еще одна, над ней сейчас работает центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.
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