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2020 год оказался удачным для амурских тигров
По инф. polit.ru   
01 Января 2021 г.
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Русское географическое общество опубликовало обзор об итогах 2020 года в области сохранения некоторых вымирающих видов животных: амурского тигра, дальневосточного и переднеазиатского леопардов, белого медведя, снежного барса и лошади Пржевальского.

2020 год оказался удачным для амурских тигров

Наиболее благоприятным этот год оказался для тигров. В 2019–2020 годах ученые наблюдали резкий скачок численности популяции на модельной площадке (Уссурийский заповедник) — за год плотность тигров увеличилась с 0,20 особи на 100 кв. км до 0,43.

«Мы зарегистрировали тигров разного возраста, среди них было как минимум два тигрёнка, это очень хороший показатель. "Отметились" на фотоловушках и старые знакомые — например, тигр Банзай, которого мы наблюдаем уже больше десяти лет. Помимо мониторинга с помощью фотоловушек, мы оцениваем их состояние и благополучие, анализируя уровень метаболитов гормонов в экскрементах животных, и видим, что в этом году тигры чувствуют себя очень комфортно. Как правило, сложности и желание выйти к людям за лёгкой добычей возникают у них в снежные зимы, в этом же году снега было немного, как и в прошлом», — рассказал директор Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Вячеслав Рожнов.

Однако специалисты отмечают и возможные новые угрозы для амурского тигра. «Возможно разное развитие событий, если до тигриных территорий дойдёт африканская чума свиней. Эпидемия постепенно движется по стране уже несколько лет, и существует опасность, что в ближайшие три года доберётся до Приморского края.

Патоген, выкашивающий кабанов почти полностью, опасен только для них: ни другие животные, ни человек не могут им заразиться. Но кабан — основной кормовой зверь тигра. Если его поголовье резко сократится, нужно будет внимательно следить, чтобы не увеличилось количество конфликтных ситуаций — из-за недостатка корма тигр может выйти к людям. Обнадёживает опыт Еврейской автономной области, где эта эпидемия уже прошла. Когда кабанов стало критически мало, тигр перестроился на добычу других животных — изюбря, лося, косули», — рассказывает заместитель директора Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Сергей Найденко.

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Polit.ru

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