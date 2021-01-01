2020 год оказался удачным для амурских тигров

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Русское географическое общество опубликовало обзор об итогах 2020 года в области сохранения некоторых вымирающих видов животных: амурского тигра, дальневосточного и переднеазиатского леопардов, белого медведя, снежного барса и лошади Пржевальского.
Наиболее благоприятным этот год оказался для тигров. В 2019–2020 годах ученые наблюдали резкий скачок численности популяции на модельной площадке (Уссурийский заповедник) — за год плотность тигров увеличилась с 0,20 особи на 100 кв. км до 0,43.
«Мы зарегистрировали тигров разного возраста, среди них было как минимум два тигрёнка, это очень хороший показатель. "Отметились" на фотоловушках и старые знакомые — например, тигр Банзай, которого мы наблюдаем уже больше десяти лет. Помимо мониторинга с помощью фотоловушек, мы оцениваем их состояние и благополучие, анализируя уровень метаболитов гормонов в экскрементах животных, и видим, что в этом году тигры чувствуют себя очень комфортно. Как правило, сложности и желание выйти к людям за лёгкой добычей возникают у них в снежные зимы, в этом же году снега было немного, как и в прошлом», — рассказал директор Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Вячеслав Рожнов.
Однако специалисты отмечают и возможные новые угрозы для амурского тигра. «Возможно разное развитие событий, если до тигриных территорий дойдёт африканская чума свиней. Эпидемия постепенно движется по стране уже несколько лет, и существует опасность, что в ближайшие три года доберётся до Приморского края.
Патоген, выкашивающий кабанов почти полностью, опасен только для них: ни другие животные, ни человек не могут им заразиться. Но кабан — основной кормовой зверь тигра. Если его поголовье резко сократится, нужно будет внимательно следить, чтобы не увеличилось количество конфликтных ситуаций — из-за недостатка корма тигр может выйти к людям. Обнадёживает опыт Еврейской автономной области, где эта эпидемия уже прошла. Когда кабанов стало критически мало, тигр перестроился на добычу других животных — изюбря, лося, косули», — рассказывает заместитель директора Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Сергей Найденко.
Русское географическое общество опубликовало обзор об итогах 2020 года в области сохранения некоторых вымирающих видов животных: амурского тигра, дальневосточного и переднеазиатского леопардов, белого медведя, снежного барса и лошади Пржевальского.
Известную фразу «Как встретишь Новый год, так его и проведешь» не следует воспринимать буквально, утверждают психологи. Гораздо важнее в эту ночь — чувства радости и спокойствия. Но даже если праздник вдруг пошел не по плану, то это не должно считаться плохим знаком.
Весь год знаменитости жаловались на жизнь. Из-за пандемии коронавируса звёзды остались без выступлений и источников дохода. Певец Юлиан тоже не выступал с марта. Кроме того, в этом году закрылась его интернет-радиостанция, которая функционировала с 2006 года.
Генеральная уборка, цитрусовые и правильно подобранный декор позволят встретить ночь с 31 декабря на 1 января по фэн-шуй. Советами с поделилась руководитель Санкт-Петербургского центра фэн-шуй Олеся Рунова.
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 150 тысяч рублей чиновникам за оскорбление граждан при живом общении, в СМИ и Интернете. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Основная цель завершившегося в конце декабря образовательно-просветительского проекта «Вместе. To gather» – сформировать желание изучать русский язык у детей-билингвов из Киргизии и Испании через интерес к русской культуре. Участникам была представлена серия посвященных русской живописи XIX-XX веков и истории русской науки онлайн-марафонов, в том числе и марафон под названием «Об искусстве. Просто». Творческие конкурсы «История русского искусства глазами детей», «Изобретения глазами детей», фестиваль науки «Русская наука. Изобретения русских учёных», родительская конференция «Новый год и что с ним делать: традиции в русской и мировой культуре» стали второй частью проекта.
Российские кинологи составили рейтинг самых популярных кличек среди животных в 2020 году. Собаководы любят называть своих питомцев именами греческих богов и благозвучных названий городов, однако распространение коронавирусной инфекции также повлияло на выбор кличек.
Леонид Броневой не просто так стал легендой отечественного кино. Ему удалось сыграть одного из самых заметных персонажей «Семнадцати мгновений весны», который в своё время вызвал немало народных споров.
В первую декаду января, в том числе и новогоднюю ночь, в Крыму, благодаря влиянию средиземноморских воздушных масс, установится поистине весенняя погода. Об этом рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.