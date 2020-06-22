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Не забудем наших героев: в Бурятии прошла акция «Свеча памяти»
По инф. Восток-Телеинформа   
22 Июня 2020 г.
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Акция «Свеча памяти» прошла 22 июня в день памяти и скорби в Улан-Удэ. В этот день 79 лет назад началась Великая Отечественная война. Из Бурятии на фронт ушло 120 тысяч человек, 39 тысяч – не вернулось. Почтить память на Мемориале Победы пришли студенческие отряды, сотрудники МЧС, трудовые коллективы города, военные и первые лица республики и города.

Не забудем наших героев: в Бурятии прошла акция «Свеча памяти»

- Все мы знаем, что в 1941 году, в четыре часа утра в ночь с 21 на 22 июня началась Великая Отечественная война. Германия напала на Советской Союз и перешла границу. Сегодня мы вспоминаем тот день, вспоминаем те события, героический подвиг народа. Это мероприятия о том, чтобы дети наши всегда помнили, знали, что пережила наша страна. Благодаря подвигу великого народа мы имеем нашу сегодняшнюю жизнь, независимую и сильную страну, всё это результат победы Советского Союза в этой тяжелейшей самой кровопролитной войне. Главное, чтобы все извлекали уроки и не допустили повторения такого никогда, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Мэр города Игорь Шутенков подчеркнул, что на фронт ушёл каждый пятый житель республики, а из тех, кто ушёл - каждый третий не вернулся. Акция «Свеча памяти» - долг памяти и чести погибшим землякам.

- Для нашей страны этот день стал днём памяти и скорби. Сегодня проходит Всероссийская акция «Свеча памяти» и наш город к ней присоединился. Наше молодое поколение из учебников истории знает, что война началась рана утром, в 4 часа утра. Мы знаем от своих бабушек и дедушек, что об объявлении войны, здесь в Бурятии, кроме пограничных районов о войне узнали только в полдень. До этого времени был обыкновенный мирный день, звучала музыка, и только потом мы узнали, что наша страна атакована. «Свеча памяти» – это акция о всех тех, кто ушёл на фронт и не вернулся, о тех, кто ковал победу и на фронте, и в тылу. Мы гордимся нашими предками, - сказал Игорь Шутенков.

Отметим, что акция прошла одновременно в трёх точках города – на Мемориале Победы, на Мемориале войнам, погибших от ран в военных госпиталях города и на Комсомольской площади у памятника труженикам тыла.

По инф. Восток-Телеинформа

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