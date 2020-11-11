Водные процедуры при простуде: можно или нельзя?

Мясников развеял распространенное заблуждение о высокой температуре.

Главный врач Городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» ответил на частый вопрос от пациентов, касающийся приема душа при повышенной температуре.

Есть распространенное мнение, что температура выше 37 градусов, простуда, недомогание — повод отказаться от водных процедур.

— Так и есть, люди лежат в поту, пахнут всеми ароматами немытого тела. Но какой смысл? Душ принимать можно и нужно. Если температура под 40, то человеку уже, вероятно, не до этого, может ему настолько плохо, что он не может стоять. Но обтирать его также надо — это принесет облегчение, — объяснил Александр Мясников.

По словам доктора, от воды «кожа начинает дышать и человеку становится легче».

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