Внукам прививки от COVID-19 пока не нужны?

Иммунолог заявил о быстром формировании антител к коронавирусу у детей.

Среди имеющих антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 граждан России наибольшую долю составляют дети дошкольного и младшего школьного возраста. Как правило, они переносят заболевание в бессимптомной форме или с легкими проявлениями. Об этом в интервью «Известиям» рассказал академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян. Этот институт с начала лета проводит исследование популяционного иммунитета на новый коронавирус, участие в нем принимают тысячи россиян в различных регионах страны.

— Действительно, дети иммунизируются быстрее остальных групп населения. Даже при минимальных клинических проявлениях или их полном отсутствии антитела у детей вырабатываются, и защита появляется, — подчеркнул академик.

В связи с этим можно сказать, что вакцинация школьников от COVID-19 на данный момент не столь актуальна, как для взрослого населения. В первую очередь, как считает врач и телеведущая Елена Малышева, прививку стоит сделать людям, входящим в группы риска по состоянию здоровья. Для них риск возникновения тяжелых последствий заболевания несоизмеримо выше по сравнению с риском возможной негативной реакции организма на вакцину.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Расскажите об этом своим друзьям!