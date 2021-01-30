ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Хотите стать стройнее? Вот рекомендации эндокринолога
2021-01-14-15-00-10
Эндокринолог поделилась простым правилом быстрого похудения.
Некоторые признаки диабета заметны по утрам
2021-01-14-17-35-05
Ученые заявили, что высокий уровень сахара в крови, который может грозить диабетом второго типа, имеет некоторые признаки, которые проявляются утром.
Для тех, кто перенес ковид: «Бутерброд здоровья» и другие особенности меню
2021-01-10-15-33-24
Диетолог дала рецепт антиковидного «бутерброда здоровья».
Признаки инфаркта могут быть необычными
2021-01-07-15-35-41
Зарубежные медики перечислили признаки близкого инфаркта, связанные с ощущениями в ротовой полости.
Даже бессимптомный ковид оставляет следы в организме
111
Врач назвал признаки незаметно перенесенного COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Внукам прививки от COVID-19 пока не нужны?
По инф. Российской газеты   
30 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Иммунолог заявил о быстром формировании антител к коронавирусу у детей.

Внукам прививки от COVID-19 пока не нужны?

Среди имеющих антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 граждан России наибольшую долю составляют дети дошкольного и младшего школьного возраста. Как правило, они переносят заболевание в бессимптомной форме или с легкими проявлениями. Об этом в интервью «Известиям» рассказал академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян. Этот институт с начала лета проводит исследование популяционного иммунитета на новый коронавирус, участие в нем принимают тысячи россиян в различных регионах страны.

— Действительно, дети иммунизируются быстрее остальных групп населения. Даже при минимальных клинических проявлениях или их полном отсутствии антитела у детей вырабатываются, и защита появляется, — подчеркнул академик.

В связи с этим можно сказать, что вакцинация школьников от COVID-19 на данный момент не столь актуальна, как для взрослого населения. В первую очередь, как считает врач и телеведущая Елена Малышева, прививку стоит сделать людям, входящим в группы риска по состоянию здоровья. Для них риск возникновения тяжелых последствий заболевания несоизмеримо выше по сравнению с риском возможной негативной реакции организма на вакцину.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 