У страшных снов могут быть реальные причины

Врач Лунев рассказал, о каких болезнях могут свидетельствовать ночные кошмары.

Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев рассказал в беседе с журналистами о причинах, из-за которых у людей могут появляться ночные кошмары.

Специалист подчеркнул, что к страшным снам может приводить ряд заболеваний. В частности, кошмары могут свидетельствовать о язве, которая является повреждением слизистой оболочки желудка и вызывает определенный болевой синдром. Все это выливается в чувство дискомфорта и боли, которое способно обостряться в ночное время и стимулировать неприятные сновидения.

Кроме того, к плохим снам может приводить синдром беспокойных ног, который связан с болезненными ощущениями в нижних конечностях. Виктор Лунев порекомендовал в данном случае обращаться к неврологу.

По словам врача, нередко ночные кошмары становятся следствием ночного переедания. Медик порекомендовал не есть за 3–4 часа до сна.

К страшным сновидениям также могут привести: храп, прием средств от артериальной гипертензии и антидепрессантов, а также стресс.

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