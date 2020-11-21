Такой разный COVID-19: от бессимптомного до тяжелого

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание, если есть подозрение на заражение новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что около трети людей переносят болезнь...
Доктор Александр Мясников назвал отличия трех разновидностей течения коронавируса.
Заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 у пациентов протекает с отличиями: у кого-то бессимптомно, у кого-то с высокой температурой и серьезным поражением легких и одышкой. Главный врач одной из московских больниц, известный телеведущий Александр Мясников назвал три разновидности течения коронавируса.
В эфире телеканала «Россия 1» доктор Мясников сообщил, что в первом случае, у пациента положительный тест, но у больного не проявляются никакие симптомы инфицирования.
Второй случай, который описал Мясников, отличается тем, что у пациента проявляются симптомы острого респираторного заболевания.
Третья разновидность течения заболевания отличается диагностированной вирусной пневмонией. Пневмония выявляется у 10 процентов заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Ковид с пневмонией особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями. У пациентов с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями риск летального исхода может достигать 30%.
Теледоктор Елена Малышева неоднократно повторяла, что коронавирус опасен для людей с ожирением.
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