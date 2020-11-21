Такой разный COVID-19: от бессимптомного до тяжелого

Доктор Александр Мясников назвал отличия трех разновидностей течения коронавируса.

Заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 у пациентов протекает с отличиями: у кого-то бессимптомно, у кого-то с высокой температурой и серьезным поражением легких и одышкой. Главный врач одной из московских больниц, известный телеведущий Александр Мясников назвал три разновидности течения коронавируса.

В эфире телеканала «Россия 1» доктор Мясников сообщил, что в первом случае, у пациента положительный тест, но у больного не проявляются никакие симптомы инфицирования.

Второй случай, который описал Мясников, отличается тем, что у пациента проявляются симптомы острого респираторного заболевания.

Третья разновидность течения заболевания отличается диагностированной вирусной пневмонией. Пневмония выявляется у 10 процентов заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.

Ковид с пневмонией особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями. У пациентов с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями риск летального исхода может достигать 30%.

Теледоктор Елена Малышева неоднократно повторяла, что коронавирус опасен для людей с ожирением.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



По инф. argumenti.ru

Расскажите об этом своим друзьям!