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Сохнут губы? Дерматолог подсказал, что делать
По инф. argumenti.ru   
01 Января 2021 г.
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Дерматолог Едемский дал совет по увлажнению губ.

Сохнут губы? Дерматолог подсказал, что делать

В период пандемии люди по всему миру вынуждены носить средства индивидуальной защиты, чтобы защитить себя от новой коронавирусной инфекции, а также не подвергать опасности окружающих. Однако врач-дерматолог Алексей Едемский рассказал о неожиданной пользе медицинских масок для губ.

Едемский отметил, что правильный уход за губами, особенно в период прохладной погоды, позволяет избежать их сухости и воспаления. По его словам, при выходе на улицу необходимо наносить гигиеническую помаду, а в помещении — средства с увлажняющим эффектом, например, с глицерином или с гиалуроновой кислотой.

«Нехватка витамина, А, нехватка витамина Е могут являться причинами сухости губ… Более актуально в современном обществе при фобиях, ипохондриях, боязни старости и болезней бесконтрольное потребление биологически активных добавок и витаминов, которое способно приводить к множеству проблем со здоровьем. Например, злоупотребление витамином, А приводит к выраженной сухости губ», — добавил он в эфире радио Sputnik.

Кроме того, дерматолог считает, что маски помогут избежать сухости губ и хейлита — воспаления, которое поражает кожу, слизистую оболочку и красную кайму губ. Он пояснил, что под средством защиты создается «парниковый эффект», который улучшает состояние кожи, поскольку образует влажность. Едемский также напомнил, что маска больше влияет на высыпания, воспалительные элементы и гиперчувствительность.

По инф. argumenti.ru

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