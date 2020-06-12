Последствия инсульта: возможно ли вернуть здоровье?

Увы, врачи отмечают, что с каждым годом острое нарушение мозгового кровообращения, или инсульт становится всё более распространённой патологией. Виной тому хронические стрессы, неправильное питание, недостаток физических нагрузок, вредные привычки и отсутствие культуры профилактического посещения врача. Что делать, если беда все-таки случилась? И возможно ли восстановление и возвращение к полноценной жизни.

Больному с признаками инсульта нужна максимально срочная медпомощь!

Cтатистика гласит, что ежегодно от инсульта в России страдает более 450 тыс. человек. Около трети пациентов умирает в первые дни после приступа: это определяется масштабами повреждения мозга и несвоевременностью оказания первой медицинской помощи. 70% выживших становятся инвалидами, сталкиваясь с временной или необратимой утратой привычных функций: зрения, слуха, подвижности конечностей, способности к профессиональной деятельности или самообслуживанию.

Но это не значит, что возвращение к полноценной жизни невозможно. Просто нужно чётко усвоить несколько правил и неуклонно их придерживаться. Тогда есть хороший шанс.

Один из главных моментов, которые следует чётко понимать: никаких способов помочь больному с признаками инсульта в домашних условиях нет. Если вы заподозрили приступ у себя или кого-то из окружающих – немедленно вызывайте «скорую помощь»: от скорости медицинского вмешательства во многом будут зависеть жизнь пострадавшего и прогноз его восстановления.

Вообще инсульт – это внезапно возникшее нарушение кровообращения головного или спинного мозга. Известно два механизма подобного явления: ишемия, при которой происходит закупорка одной из артерий тромбом, пузырьком воздуха или другим маленьким инородным телом, и кровоизлияние, возникшее вследствие разрыва сосуда, например, из-за высокого артериального давления.

Ишемический инсульт считается более благоприятным с точки зрения прогноза выздоровления и меньшего риска внезапной смерти. Его можно постараться нейтрализовать ещё на этапе неотложной помощи, введя больному препарат, растворяющий тромб в сосуде.

Второй вид инсульта – геморрагический – требует экстренного хирургического вмешательства в условиях стационара: необходимо остановить кровотечение и удалить гематому, способную сдавить мозг больного и усугубить последствия приступа. В зависимости от того, какая именно артерия была повреждена, кровь может как пропитывать ткани мозга, так и скапливаться в пространстве между мозговыми оболочками (последний вариант чаще наблюдается у молодых больных). В результате около половины пациентов с геморрагическим инсультом, увы, погибают вскоре после кровоизлияния. К счастью, этот тип инсульта случается лишь в 10–17% случаев.

Обычно первые несколько суток после перенесённого приступа больной проводит без сознания, иногда у него развивается паралич конечностей с одной или обеих сторон, нарушаются функции тазовых органов, зрение, слух, способность к речи и ориентации в пространстве. Жизнь некоторых пациентов поддерживается аппаратом искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Важную информацию о прогнозе даёт сканирование головного мозга с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ): так врачи находят зону поражения и оценивают объём нервных клеток, пострадавших в результате инсульта.

Ещё один момент, который следует помнить всем: важно приступать к реабилитации уже через 24–48 часов после инсульта, продолжая предпринимать активные меры по восстановлению пациента на протяжении как минимум 6 месяцев. Дело в том, что у специалистов по нейрореабилитации существует понятие «окна» продолжительностью в полгода, когда есть шанс вернуть человека к полноценной жизни. Если упустить этот период, то дальнейший прогноз восстановления, как правило, неутешительный – наверстать упущенное время будет невозможно.

С другой стороны, для больных, которые прошли раннюю реабилитацию, значение имеют и повторные курсы восстановительной терапии – через год, два и более после инсульта. Ведь даже такие точечные улучшения, как совершенствование мелкой моторики рук, речевых функций, повышение общего тонуса мышц и возвращение способности ходить без трости, крайне важны для человека, желающего навсегда избавиться от последствий перенесённого недуга.

Накопленный специалистами в этой сфере опыт позволяет говорить, что наиболее эффективный подход к реабилитации – комплексный, с участием врачей различного профиля, психологов и социальных работников. К тому же важно изначально учитывать не только исходное физическое состояние пациента, но и историю его жизни до инсульта: насколько активным человеком он был, какие цели ставил на будущее и даже в каких отношениях состоит с ближайшими родственниками. Часто именно упорство и оптимистичный настрой пациента помогают превзойти даже самые смелые прогнозы врачей и в короткие сроки вернуть здоровье. Поэтому очень важна помощь родных в психологическом плане.

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По инф. argumenti.ru