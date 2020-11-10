От коронавируса еще и волосы выпадают?

Японские ученые считают, что выпадение волос может быть последствием COVID-19.

Ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины недавно провели исследование и пришли к выводу, что одним из последствий перенесенного коронавируса является выпадение волос.

Согласно информации специалистов, среди тех, кто лежал в больнице с коронавирусной инфекцией четверть пациентов через два месяца после выписки начали жаловаться на выпадение волос. Через 4 месяца после выздоровления у 11 процентов остались симптомы одышки, у 10 процентов – слабость, у 10 процентов – нарушение обоняния, у 4 процентов – кашель, а еще у 2 – нарушение вкуса.

Ученые подчеркивают, что подобные симптомы ранее были выявлены и у тех, кто перенес лихорадку Эбола или лихорадку денге, однако не исключают, что это может быть связано с психологическими переживаниями пациентов.

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По инф. argumenti.ru

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