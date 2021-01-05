Нужно ли проверяться на антитела к коронавирусу? Инфекционист вот сомневается

Инфекционист Жемчугов назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег.

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что тесты на антитела к новой коронавирусной инфекции — пустая трата денег. По его словам, наличие защитных белков не освободит человека от соблюдения масочного режима.

«Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности», — пояснил он.

Инфекционист отметил, что пока точно неизвестно, сколько действует иммунитет после выздоровления. Кроме того, эксперт считает, что тест может показать ошибочной результат в связи с обилием систем и различных коронавирусов. Полезным знание о наличии или отсутствии антител окажется в том понимании, что вакцину от COVID-19 можно будет сделать не раньше, чем через год, пояснил он. Однако в остальных случаях Жемчугов считает, прохождение данной процедуры бессмысленным.

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По инф. argumenti.ru



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