Нам песня не только строить и жить помогает, но и рассудок сохраняет

Удивительное положительное влияние пения в борьбе с болезнью Альцгеймера.

Пение и музыка помогают даже тем пациентам, у которых болезнь прогрессирует

«(…) Мурлыкать знакомую песенку во время приготовления пищи, громко горланить в душе или на концерте своей любимой звезды, петь в хоре… Не имеет значения, правильно вы поете или нет, профессиональный вы певец или любитель: пение активирует цепь удовольствия и вызывает выработку в мозге веществ (таких как дофамин, эндорфины и пр.), которые улучшают самочувствие и уменьшают стресс. Команда британских исследователей из Имперского колледжа Лондона показала на примере 200 добровольцев, записавшихся в хор и сдавших анализ слюны (до и после часа пения), что уровень гормонов стресса, таких как кортизол, понижался после часового пения», — пишет доктор Натали Сапиро-Манукян в Le Figaro.

«У группового пения еще больше достоинств. Исследователь в области экспериментальной психологии в Оксфордском университете Жак Лоне считает, что участие в хоре имеет эффект ледокола и облегчает общественные отношения, куда включаются даже самые робкие. А ведь хорошие социальные отношения способствуют благополучию. Это отличный способ видеться с людьми, мотивировать и стимулировать ваш мозг на сенсорном (слуховом) уровне. В частности, следует поощрять к участию в хоре пожилых людей. Потому что песня способна даже помочь предотвратить нейродегенеративные заболевания…», — говорится в статье.

«Когда вы впервые слышите песню, текст и музыка сначала декодируются в общих областях мозга, а затем обработка музыкальной информации и обработка словесной информации выполняются независимо друг от друга в других мозговых зонах. Это было продемонстрировано с помощью нейровизуализации», — поясняет профессор Эрве Платель, профессор нейропсихологии в университете Кана».

«(…) Пациентам с болезнью Альцгеймера становится все труднее запомнить значение слов: они теряют словарный запас. Однако память о мелодиях, которые они выучили в молодости, сохраняется очень хорошо», — продолжает профессор Платель.

«(…) В начале заболевания мастер-классы по пению помогают таким больным снизить стресс (особенно после объявления диагноза) и улучшить настроение благодаря выделению нейротрансмиттеров, участвующих в цепи удовольствия, — говорится в статье. «Затем, когда болезнь прогрессирует, музыка помогает регулировать поведенческие расстройства и, в частности, апатию (абстиненцию). Любая музыка, напоминающая что-то знакомое пациенту с болезнью Альцгеймера, выводит его из бессознательного состояния. Он начинает напевать и с ним становится возможным снова общаться, — настаивает профессор Платель. В наших партнерских домах престарелых мы обнаружили, что прибывшие дезориентированными новые пациенты, которым предложили принять участие в наших известных песенных семинарах, чувствовали себя не очень комфортно. Но на следующих сессиях, хотя они забыли о том, что принимали участие в предыдущих сессиях, их способности улучшились. Феномен столь своеобразной переподготовки нас заинтриговал и побудил нас предложить нашим пациентам выучить новую песню. Запомнить наизусть текст они не смогли, но мелодию — да! И когда мы представили им ту же самую песню несколько месяцев спустя, некоторые узнавали ее и напевали! Это стало неожиданностью, потому что мы не думали, что они смогут выучить это, не говоря уже о том, чтобы сохранить это в памяти надолго», — пишет Le Figaro.

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Перевод Inopressa.ru