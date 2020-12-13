Мигрень — это не просто головная боль

Невролог Ринат Богданов рассказал, чем опасна мигрень.

Главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Ринат Богданов рассказал, что главными причинами появления мигрени могут стать стрессы, переутомление, неправильное питание и даже пересып.

Мигрень — заболевание наследственное. Поскольку при ней нарушается управление сосудами, у человека, страдающего мигренью, опасность инсульта почти в два раза выше, чем у других.

«Чаще всего заболеванием страдают люди работоспособные, часто достигающие успехов в карьере», — сообщил невролог Богданов посоветовал при первом появлении головной боли начать принимать препараты, не допускающие расширения сосудов, «чаще всего они из группы триптанов».

Обычно россияне, страдающие мигренью, могут распознать ее приближение. Предвестники мигрени — «искры» или расплывающиеся пятна в глазах, потеря чувствительности или изменение обоняния, «мурашки» в кончиках пальцев ног или рук.

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По инф. argumenti.ru



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