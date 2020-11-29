Доктор Мясников объяснил, почему нельзя всем делать КТ при коронавирусе COVID-19.

Метод диагностики компьютерная томография (КТ) не сможет обнаружить следы коронавируса в легких зараженного пациента, если коронавирусная инфекция COVID-19 проявляет себя в виде острого респираторного заболевания (ОРЗ).

Врач и телеведущий Александр Мясников пояснил, что коронавирусная инфекция COVID-19 существует в двух разновидностях: 90% случаев — это ОРЗ, 10% случаев — это пневмония. По словам доктора Мясникова, КТ бессмысленно в диагностике ковид-ОРЗ.

Врач призвал вернуться к пониманию того, что КТ — это метод диагностики, а не лечения.

Он объяснил, что КТ активно применяли в начале пандемии, когда было большое количество ложноотрицательных тестов на коронавирус. Тогда врачи ориентировались на симптомы пациента и на результат КТ. Если на КТ появлялось «матовое стекло», то ставился диагноз, несмотря на отрицательный результат.

Мясников призвал врачей вернуться к старому методу использования КТ, по показанию врача людям с пневмонией. Это необходимо для определения объема поражения, назначения лечения пациенту, где его лечить в больнице или необходимо госпитализировать в реанимацию.

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По инф. argumenti.ru



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