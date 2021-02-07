Красные родинки — опасны или нет?

Врач рассказала, на какую проблему указывают красные родинки.
Возникновение большого количества красных родинок на теле, которые обычно тревожат людей сильнее всего, часто сигнализирует о проблемах с печенью, предупредила дерматолог Олеся Маркелова.
Вторая распространенная причина образований — застой желчи, третья — прием антидепрессантов, гормональных препаратов, воздействующих на печень. Специалист отметила, что бояться красных родинок не стоит. Кроме того, их можно удалить, посоветовавшись со специалистом.
«Для здоровья урона никакого нет, но эстетически они могут мешать. Для удаления можно использовать любые лазерные технологии — хирургическое удаление, радио-нож», — уточнила дерматолог в беседе с «Пятым каналом».
Специалист отметила, что сосудистые точки и капиллярные «звездочки» к красным родинкам не относятся — многие их путают. Красноватые точки могут быть аллергическим проявлением или являться следствием перерастянутого микрокапиллярного русла — «простых сосудистых нарушений», уточнила Олеся Маркелова.
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Пандемия чрезвычайно разогнала спрос на телемедицину, под которой ВОЗ понимает любое «лечение на расстоянии». Подчас по-другому помощь не получить: многие больницы перепрофилировались под «ковидных» пациентов, а шастать в поликлинику из-за любой простуды стрёмно и непрактично. В США спрос на консультации врача по телефону или Интернету вырос за год аж в 60 раз, а в России, по оценкам, – в 1, 8 раза. Понятно, что удовлетворить такой рост сразу проблематично. Однако у телемедицины блестящее будущее, даже если коронавирус завтра исчезнет, как дым.
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Уже много лет я стараюсь ежедневно гулять и заниматься спортом в любую погоду: в жару, дождь, холод и т. д. Что называется, круглый год. Сейчас, когда из всех «утюгов» несутся разного рода «страшилки» и предупреждения обращать внимание на мало—мальские проявления, например, насморка, я тоже решил подстраховаться. На морозе у меня периодически возникает насморк. Это естественная реакция организма на холод или симптом какого-либо заболевания? И есть ли возможность избавиться от насморка зимой? Григорий Линников, Волгоград
Согревающие, очищающие и стимулирующие свойства специй помогают устранить аму (естественные токсины), способствуют профилактике простуд и вирусных заболеваний, крепкому иммунитету и повышению уровня жизненной силы.
Кроме «Спутника V», который уже массово колют гражданам, на подходе еще 2 российские вакцины: «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор», и вакцина Центра имени Чумакова, которая должна поступить в оборот в марте этого года. Прививаться или нет? А если да, то какой именно вакциной?
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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