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Красные родинки — опасны или нет?
По инф. Российской газеты   
07 Февраля 2021 г.
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Врач рассказала, на какую проблему указывают красные родинки.

Красные родинки — опасны или нет?

Возникновение большого количества красных родинок на теле, которые обычно тревожат людей сильнее всего, часто сигнализирует о проблемах с печенью, предупредила дерматолог Олеся Маркелова.

Вторая распространенная причина образований — застой желчи, третья — прием антидепрессантов, гормональных препаратов, воздействующих на печень. Специалист отметила, что бояться красных родинок не стоит. Кроме того, их можно удалить, посоветовавшись со специалистом.

«Для здоровья урона никакого нет, но эстетически они могут мешать. Для удаления можно использовать любые лазерные технологии — хирургическое удаление, радио-нож», — уточнила дерматолог в беседе с «Пятым каналом».

Специалист отметила, что сосудистые точки и капиллярные «звездочки» к красным родинкам не относятся — многие их путают. Красноватые точки могут быть аллергическим проявлением или являться следствием перерастянутого микрокапиллярного русла — «простых сосудистых нарушений», уточнила Олеся Маркелова.

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