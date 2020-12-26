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Коронавирус уженщин вызывает неожиданные последствия
По инф. argumenti.ru   
26 Декабря 2020 г.
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Daily Mail: выявлены новые последствия коронавируса у женщин.

Коронавирус уженщин вызывает неожиданные последствия

Переболевшая весной новой коронавирусной инфекцией женщина рассказал о неожиданных последствиях болезни. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

Дон Найт из Сомерсета (Великобритания) перенесла коронавирус в марте после путешествия в Таиланд. По ее словам, симптомы были ужасными и не проходили несколько месяцев. Кроме того, 46-летняя женщина заметила, что у нее не наступали критические дни, хотя назвала это наименьшей из ее проблем в тот период.

Британка чувствовала слабость и спутанность сознания, а в июне участился пульс и появился жар в руках и ногах. Тогда Дод Найт обратилась к врачу. Анализ крови показал, что уровень репродуктивных гормонов пациентки — эстрогена, прогестерона и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) — был на «постменопаузальном» уровне. Таким образом, у женщины прошла менопауза. Она была «сильно удивлена», поскольку не имела никаких предпосылок к этому.

Похожие случаи зафиксированы и в других частях Великобритании.

Врач-терапевт, специализирующаяся на проблемах женского здоровья, Луиза Ньюсон пояснила, что такие симптомы «затяжного коронавируса», как головокружение, утомляемость и спутанность сознания, характерны и для менопаузы.

«Наиболее распространенная группа людей, страдающих длительным COVID-19, — это люди в возрасте 50 лет, поэтому менопауза или перименопауза могут быть их симптомами», — уточнила она.

Ньюсон предложила выяснить, вызваны ли эти явления вирусом из-за поражения яичников, защитной реакцией организма на возникшую угрозу здоровью, или менопауза наступила вовремя.

По инф. argumenti.ru

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