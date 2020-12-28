Каждое утро голова болит? Возможно, вам надо к стоматологу

Стоматолог Антипенко рассказал о заболевании, которое может быть причиной головной боли по утрам.

Стоматолог Алексей Антипенко сообщил, что головная боль после пробуждения может свидетельствовать о бруксизме — заболевании, связанном с гиперфункцией жевательных мышц ночью.

По словам Антипенко, данное заболевание нередко возникает в результате нарушения баланса деятельности центральной и периферической систем. При стрессе у человека появляется нервная загрузка мозга, причем переживания не заканчиваются даже в ночное время.

Стоматолог уточнил, что признаки бруксизма можно выявить у себя даже во время бодрствования, заметив сильное сжатие зубов во время напряженной работы или стрессовой ситуации. Алексей Антипенко подчеркнул, что вышеуказанное заболевание имеет неприятное последствие помимо головной боли — стираемость зубов по вертикали.

Пациенту с таким диагнозом, обратившемуся к врачу, вероятнее всего, придется снять гипертонус мышц посредством ботокса или носить специальную каппу.

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По инф. argumenti.ru



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