Каплями от насморка можно вызвать...насморк

Оториноларинголог Шадрин сообщил о вреде сосудосуживающих капель для носа.

Оториноларинголог и кандидат медицинских наук Георгий Шадрин в рамках беседы с журналистами рассказал о том, какой вред может нанести злоупотребление сосудосуживающими каплями для носа.

Уточняется, что в результате чрезмерного использования сосудосуживающих средств возникает патологическое изменение слизистой оболочки, ее разрастание в нижних носовых раковинах. Само оно уже не исчезнет, в результате носовое дыхание нарушится, может возникнуть так называемый медикаментозный ринит.

Георгий Шадрин заявил, что вышеуказанные капли следует применять исключительно в соответствии с рекомендациями врача и не более семи дней подряд.

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По инф. argumenti.ru



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