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Каплями от насморка можно вызвать...насморк
|По инф. argumenti.ru
|29 Декабря 2020 г.
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Оториноларинголог Шадрин сообщил о вреде сосудосуживающих капель для носа.
Оториноларинголог и кандидат медицинских наук Георгий Шадрин в рамках беседы с журналистами рассказал о том, какой вред может нанести злоупотребление сосудосуживающими каплями для носа.
Уточняется, что в результате чрезмерного использования сосудосуживающих средств возникает патологическое изменение слизистой оболочки, ее разрастание в нижних носовых раковинах. Само оно уже не исчезнет, в результате носовое дыхание нарушится, может возникнуть так называемый медикаментозный ринит.
Георгий Шадрин заявил, что вышеуказанные капли следует применять исключительно в соответствии с рекомендациями врача и не более семи дней подряд.
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