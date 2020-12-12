Какие симптомы требуют визита к врачу?

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по терапии и общей практике Оксана Драпкина назвала симптомы, с которыми следует незамедлительно обращаться к врачу.

Драпкина в первую очередь посоветовала не игнорировать боль. По словам специалиста, сильные болевые ощущения, которые не прекращаются, являются тревожным сигналом. Особенно опасными могут быть боли в груди. Необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить проблемы с сосудами или наружной оболочкой сердца, инфаркт миокарда или же болезни пищевода.

Следует пройти обследование в случае внезапной потеря сознания, особенно если это происходит регулярно. Обратить внимание стоит и на возникающую одышку.

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По инф. argumenti.ru



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