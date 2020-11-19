Какая медтехника дома пригодится?

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Терапевт Романенко рассказала, какие медицинские приборы стоит иметь дома.
Терапевт Татьяна Романенко заявила, что в домашней аптечке каждой семьи обязательно должны быть приборы, которые позволяют при необходимости быстро оценить состояние здоровья и решить, следует ли обращаться к врачу.
Доктор отметила, что непременно следует приобрести минимум два термометра – обычный и электронный. Кроме того, необходимо иметь дома прибор для измерения артериального давления – тонометр. Если у кого-то из членов семьи есть лишний вес, то рекомендуется купить глюкометр. Татьяна Романенко заметила, что даже здоровым людям следует хотя бы раз в год измерять уровень глюкозы.
Экспресс-тесты на наличие антител к COVID-19, по мнению терапевта, держать дома нет смысла, поскольку их следует делать не раньше, чем к концу второй недели от начала болезни. Предполагается, что за это время человек уже обратится к врачу.
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