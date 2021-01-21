Есть ли смысл бороться с облысением? Смотря, чем оно вызвано

Мясников предупредил, что в некоторых случаях выпадение волос не лечится.

Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о случаях, когда потеря волос становится неизлечима. По его словам, хороших новостей для лысеющих людей у него нет.

Мясников пояснил, что от андрогенетической предрасположенности к истончению и выпадению волос в определенных зонах не существует лечения. Он отметил, что это заболевание обусловлено генетически и гормонально, поэтому единственный эффективный способ себе помочь — пересадка волос. Врач предупредил, что окрашивание головы и изготовление парика не помогают скрыть последствий заболевания: «Я знаю артистов, которые специально чернят, делают татуировку».

Эксперт добавил, что поддается лечению только диффузное выпадение волос, которое может быть вызвано стрессом или дефицитом железа в организме, а также грибковыми инфекциями или болезнями щитовидной железы.

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По инф. argumenti.ru



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