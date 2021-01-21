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Есть ли смысл бороться с облысением? Смотря, чем оно вызвано
По инф. argumenti.ru   
21 Января 2021 г.
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Мясников предупредил, что в некоторых случаях выпадение волос не лечится.

Есть ли смысл бороться с облысением? Смотря, чем оно вызвано

Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о случаях, когда потеря волос становится неизлечима. По его словам, хороших новостей для лысеющих людей у него нет.

Мясников пояснил, что от андрогенетической предрасположенности к истончению и выпадению волос в определенных зонах не существует лечения. Он отметил, что это заболевание обусловлено генетически и гормонально, поэтому единственный эффективный способ себе помочь — пересадка волос. Врач предупредил, что окрашивание головы и изготовление парика не помогают скрыть последствий заболевания: «Я знаю артистов, которые специально чернят, делают татуировку».

Эксперт добавил, что поддается лечению только диффузное выпадение волос, которое может быть вызвано стрессом или дефицитом железа в организме, а также грибковыми инфекциями или болезнями щитовидной железы.

По инф. argumenti.ru

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