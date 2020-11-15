Если на вас начихали...

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что нужно сделать после контакта с чихающим человеком в общественном месте.

«В ситуации, когда вы столкнулись с человеком, больным острой респираторной инфекцией в общественном месте, следует после контакта с ним, например, в лифте, обработать перчатки кожным антисептиком, снять использованную маску правильным образом - не прикасаясь к наружной стороне, надеть новую маску и перчатки, желательно умыть лицо и промыть нос», - пояснила она.

Плоскирева отметила, что в местах большого скопления людей следует находиться в маске и перчатках. По ее словам, препаратов, доказывающих свою эффективность для профилактики коронавируса в настоящий момент нет, поэтому для поддержания организма в здоровом состоянии нужно вести здоровый образ жизни – «следовать принципам сбалансированного питания, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек».

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По инф. argumenti.ru



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