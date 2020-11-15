Если на вас начихали...

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание, если есть подозрение на заражение новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что около трети людей переносят болезнь...
Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что нужно сделать после контакта с чихающим человеком в общественном месте.
«В ситуации, когда вы столкнулись с человеком, больным острой респираторной инфекцией в общественном месте, следует после контакта с ним, например, в лифте, обработать перчатки кожным антисептиком, снять использованную маску правильным образом - не прикасаясь к наружной стороне, надеть новую маску и перчатки, желательно умыть лицо и промыть нос», - пояснила она.
Плоскирева отметила, что в местах большого скопления людей следует находиться в маске и перчатках. По ее словам, препаратов, доказывающих свою эффективность для профилактики коронавируса в настоящий момент нет, поэтому для поддержания организма в здоровом состоянии нужно вести здоровый образ жизни – «следовать принципам сбалансированного питания, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек».
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