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Если на вас начихали...
По инф. argumenti.ru   
15 Ноября 2020 г.
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Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что нужно сделать после контакта с чихающим человеком в общественном месте.

Если на вас начихали...

«В ситуации, когда вы столкнулись с человеком, больным острой респираторной инфекцией в общественном месте, следует после контакта с ним, например, в лифте, обработать перчатки кожным антисептиком, снять использованную маску правильным образом - не прикасаясь к наружной стороне, надеть новую маску и перчатки, желательно умыть лицо и промыть нос», - пояснила она.

Плоскирева отметила, что в местах большого скопления людей следует находиться в маске и перчатках. По ее словам, препаратов, доказывающих свою эффективность для профилактики коронавируса в настоящий момент нет, поэтому для поддержания организма в здоровом состоянии нужно вести здоровый образ жизни – «следовать принципам сбалансированного питания, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек».

По инф. argumenti.ru

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