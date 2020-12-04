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Что еще поможет восстановиться после «короны»?
По инф. argumenti.ru   
04 Декабря 2020 г.
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Заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин рассказал о способах реабилитации пациентов после перенесенного в сложной форме коронавируса нового типа.

Что еще поможет восстановиться после «короны»?

Эксперт отметил, что лучше всего лимфодренажную функцию организма, важную при реабилитации, выполняет массаж. Кроме того, он стимулирует работу ворсинчатого эпителия бронхов. Массажисты при помощи специальных манипуляций могут увеличить процентное содержание кислорода в крови.

Андрей Кабычкин в беседе с Радио Sputnik заметил, что вид массажа следует подбирать индивидуально для каждого пациента, в зависимости от степени поражения его легких. Кроме того, его необходимо сочетать с другими типами лечения.

Врач отметил, что в некоторых случаях гелий-кислородные ингаляции в сочетании с массажем и ЛФК дают очень хорошие результаты, однако и массаж, и физиотерапию необходимо делать лишь по назначению специалиста.

По инф. argumenti.ru

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