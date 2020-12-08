Болезни грязных рук существуют. А что к ним относится?

Мои близкие, как и большинство людей, сейчас словно с ума посходили в плане мытья рук. Понятно, что личная гигиена необходима и этому нас учат чуть ли не с пелёнок. Но, мне кажется, во всём нужна мера. Не нужно мыть руки по несколько раз в день и маниакально промывать все овощи и фрукты. Я прекрасно помню своё детство, когда у бабушки на огороде и в саду ели с грядок и деревьев, и ничего особенного не случалось. А сейчас мне даже довелось услышать, что будто бы есть болезнь грязных рук. Это правда? Насколько она опасна? Вячеслав Лихота

Конечно, истории с бабушками и дедушками интересны, но они, увы, имеют мало общего с нынешней реальностью. И на самом деле грязные и необработанные продукты и плохо промытые овощи и фрукты могут принести много проблем.

КАК автору вопроса ни покажется удивительным, но медики действительно выделяют болезни грязных рук. Это патологии, которые передаются человеку через руки, а вернее — фекально-оральным путём. Между прочим, по данным ВОЗ, каждый год в мире такими заболеваниями заражаются миллионы людей. А погибает от таких болезней около 100 тыс. человек, поскольку бактерии на коже рук размножаются в геометрической прогрессии.

Болезни грязных рук — это преимущественно группа кишечных инфекций. Сюда относят разнообразные заболевания — брюшной тиф, гепатит, сальмонеллёз, холеру. Отдельно можно выделить стоматит.

Брюшной тиф — патология, которая может проявляться как у взрослых, так и у детей. Развивается в ответ на попадание в организм бактерии Salmonella typhi. Проникает внутрь через заражённую воду, пищу или грязные руки. При развитии недуга ощущаются лихорадка, общая интоксикация, частенько на разных частях тела, особенно на руках, появляется сыпь. На самом пике пациент испытывает отсутствие аппетита, его мучают бессонница, жажда, начинается более частое сердцебиение, болят мышцы и суставы. Возможна повышенная потливость.

Гепатит, в народе известный как желтуха, относится к подтипу А. Это вирусное заболевание печени. И оно напрямую связано с грязными руками. Попав в организм, вирус некоторое время внедряется и адаптируется к новым условиям, затем уже начинает размножаться активнее. Появляются слабость, головная боль, слабость в мышцах, тошнота, повышенный кожный зуд, повышение температуры тела. С течением времени появляется пожелтение кожи.

Сальмонеллёз — кишечная инфекция, которую могут вызывать многие возбудители из рода сальмонелл. Отличается выраженной интоксикацией и симптоматикой поражения желудочно-кишечного тракта. В этом случае помимо тех же симптомов (высокой температуры тела, головной боли, слабости, тошноты и рвоты) ещё и меняется качество стула, походы в туалет становятся более частыми. Острый период может продолжаться от 2 до 10 суток.

Холера — инфекционное заболевание, которое сейчас встречается достаточно редко, но его следует очень сильно остерегаться. Главной опасностью становится обезвоживание, которое, как известно, может привести к смертельному исходу.

Так что болезни немытых рук крайне опасны. И относиться к ним наплевательски и с пренебрежением не следует. Лечение болезней грязных рук обычно симптоматическое. Назначают различные сорбенты, предлагают обильное питьё и щадящее питание. Обязательно нужно держать течение такой патологии под контролем специалиста, чтобы не допустить присоединения других возбудителей и не ухудшить состояние человека.

Но самое главное — это соблюдение личной гигиены, то есть банальное мытьё рук. Так что перед приготовлением пищи и перед тем, как садиться за стол, после посещения туалетной комнаты, возвращения с улицы необходимо мыть руки. Ну и продукты, купленные в торговых сетях, тоже нужно обработать. Для профилактики. Как говорят, целее будешь. Тем более что правила очень просты, но эффективны и максимально защищают от неприятных и очень тяжёлых заболеваний.

И специально для автора вопроса подчеркнём, что ваши близкие делают всё правильно. Лучше лишний раз вымыть руки, чем потом мучиться болями и даже порой рисковать жизнью.

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По инф. argumenti.ru



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