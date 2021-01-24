Анемия может быть симптомом разных заболеваний

Врач-гематолог Захаров назвал болезни, на которые указывает низкий уровень железа.

Врач-гематолог Сергей Захаров в рамках разговора с журналистами рассказал о заболеваниях и проблемах, на которые указывает низкий уровень железа в организме человека.

Захаров отметил, что низкий уровень железа может говорить о хронической кровопотере, в частности, о гастрите, который привел к эрозии в желудке. Также данный фактор может свидетельствовать о гастрите со сниженной кислотностью и хроническом геморрое.

Врач-гематолог добавил, что железодефицит может возникать из-за длительного соблюдения жестких диет или развития онкологических заболеваний.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



По инф. argumenti.ru



Расскажите об этом своим друзьям!