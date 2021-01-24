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Анемия может быть симптомом разных заболеваний
|По инф. argumenti.ru
|24 Января 2021 г.
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Врач-гематолог Захаров назвал болезни, на которые указывает низкий уровень железа.
Врач-гематолог Сергей Захаров в рамках разговора с журналистами рассказал о заболеваниях и проблемах, на которые указывает низкий уровень железа в организме человека.
Захаров отметил, что низкий уровень железа может говорить о хронической кровопотере, в частности, о гастрите, который привел к эрозии в желудке. Также данный фактор может свидетельствовать о гастрите со сниженной кислотностью и хроническом геморрое.
Врач-гематолог добавил, что железодефицит может возникать из-за длительного соблюдения жестких диет или развития онкологических заболеваний.
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