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Анемия может быть симптомом разных заболеваний
По инф. argumenti.ru   
24 Января 2021 г.
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Врач-гематолог Захаров назвал болезни, на которые указывает низкий уровень железа.

Анемия может быть симптомом разных заболеваний

Врач-гематолог Сергей Захаров в рамках разговора с журналистами рассказал о заболеваниях и проблемах, на которые указывает низкий уровень железа в организме человека.

Захаров отметил, что низкий уровень железа может говорить о хронической кровопотере, в частности, о гастрите, который привел к эрозии в желудке. Также данный фактор может свидетельствовать о гастрите со сниженной кислотностью и хроническом геморрое.

Врач-гематолог добавил, что железодефицит может возникать из-за длительного соблюдения жестких диет или развития онкологических заболеваний.

По инф. argumenti.ru

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