А можно ли измерить память?

Психолог развеяла мифы о размере человеческой памяти.

Доктор психологических наук Мария Фаликман ответила на вопросы о заблуждениях насчет памяти человека: отличается ли мужская память от женской и каков ее размер?

В интервью KP.RU ученая сообщила, что распространенное мнение о том, что большинство пользуется памятью лишь на сорок процентов — не соответствует действительности. Измерить процентное соотношение невозможно: отделы мозга работают все и постоянно, но в каждой конкретной задаче задействованы те или иные структуры, те или иные сети нейронов.

По словам специалиста, нельзя также утверждать и то, что человек пользуется памятью не полностью, потому что никто не установил точных объемов информации, которую может запомнить человек. Измерить это невозможно.

— Пока никто никаких границ не видел. Другое дело, что вы едва ли найдете человека, который поставит себе цель запомнить содержание всей Российской государственной библиотеки, чтобы измерить объем своей памяти, и убьет на это всю жизнь. Действительно ограничена наша рабочая память: по экспериментальным данным, она может удерживать около четырех не связанных друг с другом единиц информации, — сказала Фаликман.

Также она отметила, что мужская память не отличается от женской, а разговоры об устройстве памяти «правополушарных мужчин» и «левополушарных женщин» — выдумка.

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