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Что делать ребенку, если над ним издеваются в интернете?
По инф. polit.ru   
14 Ноября 2020 г.
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Кибербуллинг — одна из главных угроз, с которой могут столкнуться в интернете школьники. И книга Джастина Пэтчина и Самира Хиндуя «Написанное остается. Как сделать интернет-общение безопасным и комфортным» научит, как вести себя, чтобы не стать жертвой травли, и как строить виртуальное общение с другими людьми. Ниже предлагаем прочитать фрагмент главы, в которой описываются способы защиты от кибербуллинга.

Что делать ребенку, если над ним издеваются в интернете?

1. Веди журнал

Если тебя травят, первым делом начни вести подробный журнал. Записывай в него всё происходящее. Когда ты не сможешь справляться в одиночку, придется попросить помощи. Но без записей будет трудно вспомнить всё, что произошло. Особенно если кибербуллинг продолжается уже несколько недель или месяцев. Журнал поможет объяснить ситуацию человеку, к которому ты обратишься за помощью. А еще взрослые найдут в нем всю нужную информацию.

Что записывать в журнал

• Когда над тобой издевались?

• Кто этим занимался?

• Что этот человек сделал?

• Какой была твоя реакция?

• Где это происходило? На каком сайте или сайтах?

• Удалось ли тебе рассказать кому-нибудь об издевательствах? Если да, то кому?

• Как травля повлияла на твое настроение и самочувствие? Помешала ли она учиться?

• Было ли тебе страшно за свою безопасность?

Постарайся как можно точнее и подробнее ответить на эти вопросы.

Вот два примера записей в таких журналах. Первая запись тоже подойдет, но вторая, более подробная, гораздо лучше.

Нормально. Понедельник, 20 сентября. Сегодня Лаура прислала мне сообщение со всякими гадостями.

Лучше. Понедельник, 20 сентября. Сегодня в 20:31 Лаура прислала мне сообщение о том, что «без меня мир был бы гораздо лучше». Я не ответила. В 20:42 Лаура снова написала: «Тебе лучше не приходить завтра в школу». Я снова ничего не ответила. Я ничего никому не сказала об этом, потому что мне было стыдно. Но Лаура продолжает писать, и это меня действительно беспокоит. Не знаю, что делать. Не хочу встречаться с ней завтра в школе. Хоть бы у меня появился повод пропустить занятия!

Чем подробнее запись, тем лучше. Иногда взрослым трудно понять, какую боль причиняет травля, как сильно она ранит. Подробности покажут им, что ты чувствуешь.

Все жертвы травли, пожалуйста, запомните: вы не одиноки. Искать помощи — это нормально. Вам не надо терпеть такое, особенно в одиночку.
Калеб, 14 лет

2. Сохраняй доказательства

Одно из отличий кибербуллинга от травли офлайн в том, что он всегда оставляет следы в киберпространстве. Что бы ни использовали обидчики — сообщения, комментарии в соцсети, электронные письма, видео на YouTube, фото в Instagram или что-то еще, — все их действия зафиксированы. Совсем другое дело, если кто-то издевается над тобой в школьном коридоре: порой только ты и твой обидчик точно знаете, что произошло. И если ты пожалуешься взрослым, доказать будет сложно: для многих это просто твое слово против слова другого ученика. Добраться до сути очень хлопотно. Но когда речь идет о травле онлайн, всегда можно показать взрослым, кто, что именно и когда написал. Если ты сохранишь доказательства.

Конечно, очень хочется, чтобы оскорбительные сообщения, фото или видео просто исчезли. Но тебе важно устоять перед соблазном как можно скорее их удалить. Если тебе понадобится помощь, взрослым будет гораздо проще понять, что происходит, если ты покажешь, что было написано, отправлено или размещено в Сети. Сохраняй сообщения и электронные письма, распечатывай страницы из соцсетей, скачивай фотографии и видео и делай скриншоты сайтов.

Как сделать скриншот

А ты умеешь делать скриншот? Если нет, попробуй сейчас! На большинстве клавиатур есть клавиша Print Screen или PrtSc. Она нужна, чтобы сделать снимок экрана. Его можно вставить в текстовый файл или редактор изображений и сохранить. Чтобы сделать скриншот на «Маке», нужно зажать одновременно клавиши Command, Shift и 5.

На смартфонах и планшетах тоже легко сделать скриншот. Для этого нужно одновременно нажать на центральную и боковую кнопки («Домой» + клавиша перехода в спящий режим). Скриншот сохранится в папке «С камеры», а изображение можно будет посмотреть в галерее. На большинстве новых «Андроидов» скриншот можно сделать, одновременно нажав на кнопки уменьшения громкости и включения-выключения. Если у тебя другая техника или старая модель, не поленись и поищи инструкцию в интернете. Это займет несколько минут, а умение сделать снимок экрана пригодится тебе и в других ситуациях.

3. Не мсти обидчикам

Поскольку кибербуллинг всегда оставляет следы, очень важно никогда не мстить обидчику. Это нелегко. Иногда даже очень трудно. Возможно, ты захочешь отплатить ему за свои мучения или показать, что не потерпишь издевательств. Может быть, твои друзья знают о происходящем и ты боишься, что они сочтут тебя слабаком. Может, тебе захочется рассказать обидчику всё, что ты о нем думаешь, или отстоять свою правоту. Это так легко сделать, если под рукой компьютер или телефон! Но месть обычно приводит лишь к ответным выпадам.

Подумай: если кибербуллинг станет таким мощным, что тебе требуется помощь взрослых, важно сохранить доказательства того, что издевались над тобой. А что получится, если ты ответишь обидчику злым, оскорбительным или непристойным посланием?

Ваш диалог будет больше похож на спор или ссору, чем на травлю. Как быть, если кто-то донимает тебя на протяжении нескольких месяцев и нет больше сил терпеть? Так легко сорваться и запостить в ответ какую-нибудь гадость про обидчика! А вдруг тогда уже он пожалуется на тебя? Весьма вероятно, что потом именно у тебя будут неприятности — хотя начал он! Поэтому, несмотря на все искушения, постарайся сдержаться. Не пиши в ответ то, что взрослые смогут расценить как травлю. Да, это трудно. Но без этого будет нелегко доказать, кто первый начал и кто действительно виноват.

4. Рассказывай о кибербуллинге

Если ты жертва кибербуллинга или у тебя появилась еще какая-то проблема, всегда полезно обсуждать происходящее и свои чувства. Неважно, с кем именно ты решишь поделиться: с родителями, учителем, тренером, наставником или другом. Главное — не скрывай, что над тобой издеваются. Сначала может казаться, что ты справишься с кибербуллингом в одиночку. Или что никто не сможет помочь. Что разговорами проблему не решить. А еще порой просто не хочется «грузить» окружающих. Но травля — любая, в Сети или в реальности, — это ловушка. Рано или поздно, но ты почувствуешь, будто стены комнаты надвигаются на тебя и ты задыхаешься.

Никогда не позволяй издеваться над собой в тишине. Никогда не позволяй делать из себя жертву. Не соглашайся с чужой оценкой своей жизни. Только ты определяешь себя.
Харви Файерстин, актер

Когда ты почувствуешь себя в ловушке, вспомни одну важную вещь: вокруг всегда есть люди, для которых ты имеешь значение. Даже если тебе кажется, что это не так. Попробуй поговорить с человеком, которому доверяешь. Вспомни, кто помог в прошлый раз, когда у тебя были проблемы. Если кажется, что собеседник не готов выслушать и помочь, поищи кого-то еще. Не останавливайся, пока не найдешь того, кто подбодрит тебя и поможет справиться. Дай людям возможность помочь тебе. Это всё изменит.

Иногда страшно говорить взрослым о травле: вдруг тебя после этого назовут ябедой? Но доносить и рассказывать о своих проблемах — совершенно разные вещи. Донос — это когда ты намеренно причиняешь неприятности человеку, сделавшему что-то, что не касается ни тебя, ни твоих близких. Например, когда ты говоришь учителю, что один из одноклассников в прошлые выходные нарушил правила школы. Доносчику просто хочется, чтобы кого-то наказали. Другое дело — поделиться своими переживаниями. Это значит рассказать взрослому о проблеме, которая мучает тебя или твоего друга, чтобы можно было что-то сделать. Взрослым важно это знать, чтобы они могли вмешаться и помочь, если потребуется.

Проверить, ябедничаешь ты или просто рассказываешь о своих проблемах, легко. Спроси себя, чего ты пытаешься добиться. Хочешь вовлечь в неприятности того, кто, возможно, даже не сделал тебе ничего плохого? Увы: ты ябедничаешь. А вот если ты стремишься помешать кому-то навредить тебе или другим людям, ты делишься информацией. И правильно делаешь.

  • Книгу Джастина Пэтчина и Самира Хиндуя «Написанное остается. Как сделать интернет-общение безопасным и комфортным» (перевод Валерии Башкировой) представляет издательство «Манн, Иванов и Фербер».
  • Джастин Пэтчин — доктор наук, профессор уголовного права на кафедре политических наук Университета Висконсина в О-Клэр. Специализируется на проблемах ювенальной юстиции, насилия в школах и злоупотребления технологиями. Преподавал в Управлении поведенческих наук ФБР — учил офицеров предотвращать случаи кибербуллинга и правильно реагировать на них.
  • Самир Хиндуя — доктор наук, профессор школы криминологии и уголовного правосудия Флоридского Атлантического университета. Получил международное признание благодаря новаторским исследованиям в области проблем кибербуллинга и безопасного использования социальных сетей. Сотрудничает с Министерством образования США и другими государственными учреждениями.

Представленная книга, безусловно, полезная, но не все можно отдавать на откуп изданию. Взрослым в реальности тоже нужно быть постоянно начеку. Иметь представление о том, чем занимается школьник в виртуальном пространстве, откровенно говорить, что могут возникнуть в том числе и такие неприятные ситуации, как онлайн-буллинг. Ребенок не должен оставаться с проблемой травли один на один, ведь вряд ли он сможет решить ее правильно и без ущерба для собственной души. А иногда подрастающий человек может видеть выход лишь в самом страшном. Необходимо успеть дать ему точку опоры, чтобы непоправимое не произошло.

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