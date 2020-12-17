Врачи призывают не объедаться в новогоднюю ночь

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Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, употребление каких блюд следует ограничить в новогоднюю ночь, а также предложила вариант «безопасного» меню.
«На самом деле, все блюда с большим количеством майонеза не являются полезными для организма. Поэтому тот оливье, к которому мы привыкли, и то его количество, которое мы съедаем, действительно являются достаточно тяжёлыми, сложными и вредными», — поделилась она RT.
Бережная отметила, что салаты, содержащие большое количество майонеза, сыра и орехов, сложные для переваривания продукты. По ее словам, лучше приготовить лёгкие травяные салаты с минимальными заправками, а также подать к столу нежирные сладости и фрукты.
«… такой лёгкий поздний ужин будет предпочтительнее. Гораздо лучше, если вы эти салаты с майонезом и утку, курицу или индейку, запечённую в духовке, сделаете не в новогоднюю ночь, а 1 января. Это будет более полезно и более безопасно. На самом деле, когда вы съедаете минимальное количество — два кусочка или один бутерброд, — это терпимо, но просто надо понимать, что мы начинаем есть после 12 ночи и совершенно не двигаемся», — пояснила эксперт.
Также врач предложила сделать запечённую в духовке курицу с сухофруктами или фруктами, а не жарить на масле. Бережная считает, чем легче будут закуски на новогоднем столе, тем проще будет в течение всех праздников, поскольку обильное переедание «никогда ни к чему хорошему не приводит».
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